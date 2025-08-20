Elefantes y su afición unidos en un espacio virtual

Compartir en

El canal de WhatsApp Elefantes de Cienfuegos fue creado para apoyar al conjunto centrosureño durante la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Entre las principales ventajas de utilizar esta plataforma aparece la privacidad de los seguidores, pues, a diferencia de otras redes sociales, su perfil no es visible para ningún integrante, excepto el administrador si tiene el número previamente agendado.

“Hemos publicado entrevistas a miembros del elenco, videos de algunos entrenamientos, también realizamos encuestas y tenemos una sección dominical de comparaciones estadísticas entre jugadores destacados de distintas épocas de los Elefantes”, declaró Misael Rodríguez Rodríguez del Rey, estudiante de Periodismo y administrador principal del canal.

Comentó que la población requiere de más noticias directas y confiables del equipo, así se propicia una mayor interacción sin necesidad de exponer números telefónicos.

Los aficionados de los Elefantes de Cienfuegos pueden sumarse a este canal desde cualquier parte del mundo si escriben o llaman al móvil +53 56 28 6810.

Rodríguez Rodríguez del Rey significó que reciben apoyo constante de los atletas y directivos de la escuadra verdinegra, lo cual representa una motivación para continuar con el trabajo que comenzó el 9 de julio.