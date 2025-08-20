🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Deporte

Elefantes y su afición unidos en un espacio virtual

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)por Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Elefantes y su afición unidos en un espacio virtual
Compartir en

El canal de WhatsApp Elefantes de Cienfuegos fue creado para apoyar al conjunto centrosureño durante la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Entre las principales ventajas de utilizar esta plataforma aparece la privacidad de los seguidores, pues, a diferencia de otras redes sociales, su perfil no es visible para ningún integrante, excepto el administrador si tiene el número previamente agendado.

“Hemos publicado entrevistas a miembros del elenco, videos de algunos entrenamientos, también realizamos encuestas y tenemos una sección dominical de comparaciones estadísticas entre jugadores destacados de distintas épocas de los Elefantes”, declaró Misael Rodríguez Rodríguez del Rey, estudiante de Periodismo y administrador principal del canal.

Comentó que la población requiere de más noticias directas y confiables del equipo, así se propicia una mayor interacción sin necesidad de exponer números telefónicos.

Los aficionados de los Elefantes de Cienfuegos pueden sumarse a este canal desde cualquier parte del mundo si escriben o llaman al móvil +53 56 28 6810.

Rodríguez Rodríguez del Rey significó que reciben apoyo constante de los atletas y directivos de la escuadra verdinegra, lo cual representa una motivación para continuar con el trabajo que comenzó el 9 de julio.

Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)

Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.

Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →

Puede que también te guste

Logran sector estatal y privado encadenamientos en feria comercial en Cienfuegos

📹 Logran sector estatal y privado encadenamientos en Exposur 2023

Levantamiento_del_5_de_septiembre_de_1957_en_Cienfuegos

📹 5 de Septiembre de 1957: Levantamiento Popular de Cienfuegos

Cadalzo y La Radio,utopía de lo posible

Cadalzo y La Radio,utopía de lo posible

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *