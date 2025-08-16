Termoeléctrica de Cienfuegos recupera turbina tras 14 años sin mantenimiento

Compartir en

La reparación capital de la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos, progresa en el completamiento de sus principales líneas de inversión, aunque enfrenta retos significativos en los trabajos pendientes para su caldera, componente crítico del bloque generador.

Carlos Fernández Almenares, jefe del taller de la unidad empresarial de base Cienfuegos, perteneciente a la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la rehabilitación general de la turbina permitió una evaluación exhaustiva de todas sus partes internas. Reveló que muchas piezas presentaban daños considerables tras 14 años sin recibir mantenimiento alguno.

El especialista aseveró que ello obligó a trasladar esos componentes fuera del país para su reparación y alistamiento, pero ya concluyeron el proceso de montaje de esas piezas con las correcciones necesarias.

Asimismo, detalló que la turbina ha mostrado avances sustanciales, encontrándose actualmente en la etapa de sellado definitivo. Posteriormente, se procederá a la fase de limpieza de aceite y a la verificación integral de los esquemas de ese equipamiento. Además, se han realizado intervenciones en equipos auxiliares vitales para la generación eléctrica y de vapor.

El ingeniero termoenergético precisó que las inversiones en el bloque cuatro comenzaron meses atrás, motivadas principalmente por los graves problemas detectados en la caldera. Estos se concentraban en las superficies intercambiadoras de calor, específicamente en los sobrecalentadores y recalentadores, causantes de averías recurrentes que afectaban la operatividad.

Los trabajos en esta área implicaron el desmantelamiento total de los componentes y todos los serpentines del conjunto.

De forma paralela, se ejecutaron diversas acciones de mantenimiento en calentadores de aire, ventiladores, circuitos de flujos de aire y gases, y quemadores.

Según la fuente, estas acciones abarcaron tanto medidas correctivas como labores de fabricación, o sustitución de equipos con algún estado de deterioro, por ello el proceso de ensamblaje demandó de un volumen considerable de uniones soldadas, en un proceso superior a 180 días, dedicados a la actividad de reparación de la caldera.

“Durante las pruebas hidráulicas preliminares en el generador de vapor se presentaron fallas en algunos componentes que debieron ser desmontados y trasladados a talleres especializados, donde se encuentran en proceso de reparación y reconstrucción en algunos casos, así como para su control y verificación posterior de todos los procedimientos implicados en su fabricación”, destacó.

Fernández Almenares indicó que una vez que se reciban esas piezas ya reparadas, se dará continuidad a las actividades de mantenimiento de la caldera.

“Esto requerirá varios días de entrega y un notable esfuerzo por parte de los equipos que estamos involucrados en la puesta en marcha y en la reconstrucción del bloque”, dijo.

Tomado de Cubadebate