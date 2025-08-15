Reajustan calendario de pago a Jubilados

Compartir en

El Banco Popular de Ahorro, de Cienfuegos, anuncia modificaciones en el calendario de pago a los beneficiados con la Seguridad Social a raíz del incremento parcial de las pensiones en Cuba, que comienza el próximo 20 de agosto.

Leydi González Mederos, especialista de Comunicación Institucional en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro postea en el sitio oficial d Facebook la reestructuración que se ajusta a los años de nacimiento de los pensionados.

El calendario mantiene los seis grupos y el número uno integra a los nacidos en el año 1944, y de manera sucesiva culmina el último grupo con los pensionados que nacieron en 1963.