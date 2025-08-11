Promovieron en la capital libros de editoriales de Cienfuegos

Compartir en

Este fin de semana de festejos populares en Cienfuegos, escritores locales con títulos publicados por editoriales del territorio, promovieron novedades literarias en el espacio Sábado del Libro que acontece en la Calle de Madera del Centro histórico capitalino.

Con la presencia de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, otros miembros de la institución, escritores invitados y el público habitual, aconteció la presentación de cuatro títulos publicados por las editoriales sureñas.

Como parte de las actividades en el Centro histórico habanero trascendió además la acción literaria «Cuentos con Sombrilla» liderada por Miguel Pérez Valdés del proyecto Pedales de Papel.

Según reseñan desde el Perfil institucional del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos,

en la referida propuesta itinerante participaron varios escritores, quienes combinaron literatura y dinamismo cultural en el Boulevard de Obispo como sugerente diálogo entre autores y transeúntes.

Refieren además que entre libros abiertos, sombrillas coloridas y el bullicio habitual de La Habana Vieja, la literatura fluyó con espontaneidad, reforzando el vínculo entre creadores y lectores en uno de los rincones más emblemáticos de la capital de todos los cubanos.