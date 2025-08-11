🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Culturales

Promovieron en la capital libros de editoriales de Cienfuegos

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
Compartir en

Este fin de semana de festejos populares en Cienfuegos, escritores locales con títulos publicados por editoriales del territorio, promovieron novedades literarias en el espacio Sábado del Libro que acontece en la Calle de Madera del Centro histórico capitalino.

Con la presencia de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, otros miembros de la institución, escritores invitados y el público habitual, aconteció la presentación de cuatro títulos publicados por las editoriales sureñas.

Como parte de las actividades en el Centro histórico habanero trascendió además la acción literaria «Cuentos con Sombrilla» liderada por Miguel Pérez Valdés del proyecto Pedales de Papel.

Según reseñan desde el Perfil institucional del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos,
en la referida propuesta itinerante participaron varios escritores, quienes combinaron literatura y dinamismo cultural en el Boulevard de Obispo como sugerente diálogo entre autores y transeúntes.

Refieren además que entre libros abiertos, sombrillas coloridas y el bullicio habitual de La Habana Vieja, la literatura fluyó con espontaneidad, reforzando el vínculo entre creadores y lectores en uno de los rincones más emblemáticos de la capital de todos los cubanos.

Raúl Francisco Cotarelo

Licenciado en Comunicación Social. Periodista en Radio Ciudad del Mar, especializado en temas culturales.

Ver todas las entradas de Raúl Francisco Cotarelo →

Puede que también te guste

Mostrarán por primera vez en Cuba y el Caribe esqueleto de ballena

📹 Mostrarán por primera vez en Cuba y el Caribe, esqueleto de ballena

Realizan en Cienfuegos Bastión universitario 2022

Realizan en Cienfuegos Bastión universitario 2022

Magazine económico Retos económicos para el 2023 (1)

📹 Magazine económico: Retos económicos para el 2023

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *