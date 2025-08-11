Al enfrentamiento a violaciones de precios y otras ilegalidades es tema del Triángulo de la confianza, Florentino Pérez, director de Supervisión para la Inspección del Gobierno Provincial y Raudel Vilches, director de Inspección Provincial.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →