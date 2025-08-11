🎧 Triángulo de la confianza con el colectivo del programa Qué paso más chévere

Parte del colectivo del programa Qué paso más chévere participa en el Triángulo de la confianza y los oyentes intercambian con estos realizadores del programa que cada sábado a las 9:00 p.m. transmite Radio Ciudad del Mar en el verano.
