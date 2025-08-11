Garantiza Banco Popular de Ahorro de Cienfuegos pago a jubilados con incremento parcial

Compartir en

El Banco Popular de Ahorro, de Cienfuegos, deviene garante del pago de la Seguridad Social con el incremento parcial de las pensiones que comienza en el país el 20 de agosto, según aprobaron en la última Asamblea Nacional del Poder Popular.

Mayrelis Tarrío Cabeza, jefa de Banca Personal en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, especificó que en concordancia con las declaraciones del presidente del Banco Central de Cuba cuentan con el efectivo para estas operaciones.

Asimismo, los cajeros automáticos estarán con capacidades de servicios durante las jornadas, con respaldo de personal capacitado para atender a los jubilados, además, en las sucursales mantendrán las prioridades durante las primeras horas de la mañana, aclaró.

En cuanto el cobro por terceros, sobresale la anulación de la Declaración Jurada para la validación del trámite; a partir de ahora legalizaron para cobrar por un familiar tres opciones: Autorizo para actuar por cuenta ajena, Providencia y Poder notarial.

Tarrío Cabeza alertó que cualquiera de los documentos oficiales para realizar la operación debe contar con el visto bueno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la zona de residencia más cercana a su vivienda, constató.

En el territorio sureño el 58 por ciento de los jubilados están asociados a BPA y el 85 por ciento cobra a través de tarjetas magnéticas, y los que poseen teléfonos móviles cuentan con las bondades de los canales electrónicos de pago, informó.

La funcionaria esclareció que realizan acciones mancomunadas con todos los factores involucrados en la actividad en pos de la estabilización de la electricidad para el pleno éxito de la tarea, pero cuentan con estrategias internas.

Si existe fallo eléctrico quienes tienen acceso a Transfermóvil logran hacer una Caja Extra en la sucursal y los de Nómina Electrónica son beneficiados con la operación de forma manual, puntualizó Tarrío Cabeza.