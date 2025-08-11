🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Sociedad

Anuncian disponibilidad de harina de yuca libre de gluten en Rodas

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
La harina de yuca, sin gluten y viable para diversos platos en la cocina cubana, constituye uno de los productos líderes de la minindustria que radica en la Empresa Agroindustrial Azucarera 5 de septiembre, en Rodas.

Muy cercana a la autopista nacional, en la pequeña fábrica rodense reconocida con la marca comercial D’abuelas, producen pasta de ajo, mermelada de guayaba, encurtidos de vegetales, vinagre de caña de azúcar y la harina de yuca, dijo Alexis Hernández Enríquez, Jefe del colectivo laboral.
La harina de yuca sirve para elaborar dulces, croquetas, pizzas y otras golosinas que disfrutan los niños con enfermedad celiaca en el municipio cienfueguero, argumentó Elizabeth Leyva Cardoso, gestora de ventas.
En formatos de uno y hasta 50 kilogramos, la harina de yuca puede adquirirse en la propia industria de Rodas y en horario laborable, aseguró Hernández Enríquez.

Receta para hacer torticas dulces con harina de yuca


Ingredientes
– 1 taza de leche
– 1 taza de harina
– 1 cucharadita de mantequilla o de manteca pastelera
– 1 pizca de bicarbonato (si está en existencia)
– 1/2 taza de aceite
– Sal y azúcar al gusto
Modo de preparación:
Remojar la harina con leche hasta lograr una masa homogénea. No hace falta echarle huevo y si existe mantequilla, se le puede echar una cucharadita.
Formar figuras con el molde deseado. Freír y refrescar. Echar almíbar al gusto y servir el postre.

Luzdeibys González Forcades

