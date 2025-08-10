Listos los Elefantes de Cienfuegos para la Serie Nacional de Béisbol 64

Mejorar el puesto 15 de la edición precedente será el objetivo de Cienfuegos para la Serie Nacional de Béisbol 64, según expresó Yoandry Moya Vives, director del conjunto, en conferencia de prensa donde fueron dados a conocer los nombres de los 40 peloteros de los Elefantes.
La nómina quedó compuesta por 4 receptores, 11 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 17 lanzadores.
Receptores
Richel López Martínez
Pedro Manuel González González
Manuel Fernández González
Reily Gutiérrez Molina
Jugadores de cuadro
Yoel Darce Herrera
Eric Acevedo Lamar
José Manuel Oramas Vera
Luis Vicente Mateo Terry
Erisbel Arruebarruena Escalante
Yerislandy Moya Rivera
Maikel Borrell Clavero
Armando Padrón Suárez
Raúl Pérez Ferrer
Antonio de Jesús González González
Inasay Ramírez Sarria
Jardineros
Félix Rodríguez Garcia (Z)
Jorge Aram Zúñiga Garcia
Alberto Terry González
Yordan Artiles Méndez
Léster Trujillo Valera
Leodanys Sarduy Cruz
Yosimar Quintana Hernández
Alain Soto Duarte
Lanzadores
Hermes González León
Alex Daniel Pérez Ramos
Raikol Suárez Bermúdez
Yadiel Loyola Chávez
Islay Sotolongo Peraza (Z)
Kevin Hernández Menéndez
Yoelvis Leiva Pérez
Alexander Vargas Román
Pedro Soca Lascano (Z)
Niobal Barroso Bonilla
Pablo Enrique Ruiz Parapar
José Carlos Sarria Reyes
Luis Ángel Santana
Kiusler González González
Yan Marcos Fernández Cruz
Irasel Ismel González Ramírez
José Yordan Nodals Castillo (Z) ( Pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de Béisbol por radicar en el exterior)
Cuerpo de dirección
Yoandry Moya Vives – director
Jorge Luis Valera Fonseca – asistente
Remberto Rosell Aponte- asistente
Ridel González Coyado – coach de banca
Alejandro Consuegra Palacios – preparador físico
Yoissel Héctor Águila – entrenador de pitcheo
Yoisnel Hernández Olano – entrenador de pitcheo
Pablo Grey Lorenzo – Carga Bates
Yasel Pérez González – Médico
Wilmer Morejón Acosta – Fisioterapeuta
Guillermo Martínez Brito – Psicólogo
Yadiel Madrazo Mora – Estadístico
Juan Miguel Vázquez Stuart – Delegado
El promedio de edad es de 24.85 años, y de los 40 atletas 21 son menores de 23 años.
El regreso de Erisbel Arruebarruena a la manada le impregna mayor poder al conjunto y defensa, siendo la línea central una de las mejores del país con Richel López en la receptoría, Luis Vicente Mateo en segunda, El Grillo en el campo corto y Félix Rodríguez en el jardín central.
En el caso de los entrenadores Maikel Antúnez Córdoba y Henry Roa López quedarán a cargo de la reserva.