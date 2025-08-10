Listos los Elefantes de Cienfuegos para la Serie Nacional de Béisbol 64

Compartir en

Mejorar el puesto 15 de la edición precedente será el objetivo de Cienfuegos para la Serie Nacional de Béisbol 64, según expresó Yoandry Moya Vives, director del conjunto, en conferencia de prensa donde fueron dados a conocer los nombres de los 40 peloteros de los Elefantes.

La nómina quedó compuesta por 4 receptores, 11 jugadores de cuadro, 8 jardineros y 17 lanzadores.

Receptores

Richel López Martínez

Pedro Manuel González González

Manuel Fernández González

Reily Gutiérrez Molina

Jugadores de cuadro

Yoel Darce Herrera

Eric Acevedo Lamar

José Manuel Oramas Vera

Luis Vicente Mateo Terry

Erisbel Arruebarruena Escalante

Yerislandy Moya Rivera

Maikel Borrell Clavero

Armando Padrón Suárez

Raúl Pérez Ferrer

Antonio de Jesús González González

Inasay Ramírez Sarria

Jardineros

Félix Rodríguez Garcia (Z)

Jorge Aram Zúñiga Garcia

Alberto Terry González

Yordan Artiles Méndez

Léster Trujillo Valera

Leodanys Sarduy Cruz

Yosimar Quintana Hernández

Alain Soto Duarte

Lanzadores

Hermes González León

Alex Daniel Pérez Ramos

Raikol Suárez Bermúdez

Yadiel Loyola Chávez

Islay Sotolongo Peraza (Z)

Kevin Hernández Menéndez

Yoelvis Leiva Pérez

Alexander Vargas Román

Pedro Soca Lascano (Z)

Niobal Barroso Bonilla

Pablo Enrique Ruiz Parapar

José Carlos Sarria Reyes

Luis Ángel Santana

Kiusler González González

Yan Marcos Fernández Cruz

Irasel Ismel González Ramírez

José Yordan Nodals Castillo (Z) ( Pendiente de aprobación por la Comisión Nacional de Béisbol por radicar en el exterior)

Cuerpo de dirección

Yoandry Moya Vives – director

Jorge Luis Valera Fonseca – asistente

Remberto Rosell Aponte- asistente

Ridel González Coyado – coach de banca

Alejandro Consuegra Palacios – preparador físico

Yoissel Héctor Águila – entrenador de pitcheo

Yoisnel Hernández Olano – entrenador de pitcheo

Pablo Grey Lorenzo – Carga Bates

Yasel Pérez González – Médico

Wilmer Morejón Acosta – Fisioterapeuta

Guillermo Martínez Brito – Psicólogo

Yadiel Madrazo Mora – Estadístico

Juan Miguel Vázquez Stuart – Delegado

El promedio de edad es de 24.85 años, y de los 40 atletas 21 son menores de 23 años.

El regreso de Erisbel Arruebarruena a la manada le impregna mayor poder al conjunto y defensa, siendo la línea central una de las mejores del país con Richel López en la receptoría, Luis Vicente Mateo en segunda, El Grillo en el campo corto y Félix Rodríguez en el jardín central.

En el caso de los entrenadores Maikel Antúnez Córdoba y Henry Roa López quedarán a cargo de la reserva.