Regresan a Cuba los colaboradores del contingente Henry Reeve que apoyaron las labores de salvamento en Turquía

Llegaron a Cuba los 32 colaboradores cubanos de la salud cubanos pertenecientes al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve” que asistieron al pueblo turco, tras los terremotos del pasado 6 de febrero.

Desde el 13 de febrero los médicos cubanos contribuyeron a salvar vidas y ayudar a la recuperación de las víctimas del devastador terremoto que afectó a la población de Turquía.

Ahora en un emotivo recibimiento damos la bienvenida a la Patria a los 32 colaboradores cubanos que asistieron al pueblo turco, tras los terremotos del 6 de febrero.

En apenas seis días desde su llegada, después de los dos devastadores terremotos, la brigada Henry Reeve había atendido unos 2 000 pacientes y realizado más de 3 000 procedimientos de enfermería.

Son especialistas en medicina general integral, cirujanos, ortopédicos, intensivistas y muchos otros que no dejan de acompañar al pueblo turco en cada espacio donde los han necesitado.

“La esperanza crece en Turquía”, así publica la embajada de Cuba en ese país acompañando la frase con las fotos del doctor César abrazado a uno de sus pequeños pacientes.

Hope grows in Türkiye

A man embraces the future, is Dr. Cesar, who is part of the Cuban brigade belonging to the Henry Reeve International Contingent of Doctors Specialized in Disaster Situations and Serious Epidemics that assists the population of Türkiye.#CubaPorLaVida pic.twitter.com/mRE6D2scEV

Desde su fundación en 2005 el contingente Henry Reeve asistió a poblaciones afectadas por los terremotos de Pakistán (2005), Indonesia (2006), Perú (2007), China (2008), Haití (2010), Chile (2010), Nepal (2015), Ecuador (2016) y México (2017).