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Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio (EMACC) de Cienfuegos, protagonizaron una jornada de acompañamiento y apoyo social en el Hogar de Ancianos Provincial «Hermanas Giral». La iniciativa buscó contribuir de manera directa a la atención integral y al bienestar cotidiano de los adultos mayores institucionalizados en ese centro de la capital del territorio.

Durante el encuentro, la representación de la entidad entregó un módulo de recursos destinados a reforzar las labores de cuidado personal e higiene de los asistidos. La contribución incluyó productos como lejía, detergente, desincrustante, friegasuelo, jabones, pasta dental, máquinas de afeitar y batas de casa, insumos de alta demanda para el mantenimiento de las condiciones sanitarias de la institución.

La donación contó además con alimentos e ingredientes para complementar la elaboración de las dietas diarias en la institución. Entre los productos aportados destacan concentrado de tomate, azúcar, arroz, gelatina, pasta de ajo y cebolla, así como diversos sazonadores, elementos que respaldan la variedad en la preparación de las comidas de los abuelos.

Esta acción solidaria forma parte de los programas de responsabilidad social que desarrollan los colectivos laborales del sector del comercio en Cienfuegos. Con este gesto, los trabajadores ratificaron su compromiso de respaldar a las instituciones asistenciales del territorio y de honrar el legado de las generaciones que contribuyeron al desarrollo socioeconómico de la provincia.