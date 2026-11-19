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La mediana empresa estatal cienfueguera Alabbi Aplicaciones Informáticas participará en la Feria Internacional de La Habana con una oferta de servicios digitales orientados a la gestión empresarial y de instituciones de gobierno, como parte de su propósito de contribuir a la transformación digital del territorio.

Sabdiel Batista Díaz, gestor principal de mercadotecnia de la entidad, dijo que la prestación de servicios constituye el núcleo de su actividad. Aunque dispone de productos informáticos, la empresa concentra su trabajo en soluciones digitales que respondan a las necesidades de sus clientes, en correspondencia con las prioridades del desarrollo territorial y la economía del país.

Su propuesta abarca la informatización de diferentes áreas de negocio, la gestión y el control de procesos empresariales, con el objetivo de contribuir a la productividad y competitividad de organismos e instituciones.

Según Batista Díaz, la entidad está catalogada como empresa de base tecnológica, una condición que se expresa en el empleo de software y aplicaciones digitales como soporte de sus productos y servicios. Desde esa especialización, busca acompañar a las organizaciones en la incorporación de herramientas informáticas a su funcionamiento cotidiano.

Entre las características de su oferta figura la posibilidad de implementar soluciones en los servidores e infraestructura del cliente o de brindarlas mediante una nube pública. Este esquema responde a la filosofía XaaS —todo como servicio—, que la empresa adopta para ofrecer distintas modalidades de acceso a sus prestaciones digitales.

La presencia en la cita habanera forma parte de una práctica habitual de promoción e intercambio comercial. El gestor de mercadotecnia señaló que la entidad también participa en eventos de informática y encuentros empresariales celebrados en Cienfuegos, espacios donde presenta sus capacidades y establece contactos con potenciales clientes.