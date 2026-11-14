Eligen en Abreus nuevo presidente del consejo popular cabecera

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En cumplimiento de lo establecido en la Ley número 132 de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, en su Capítulo segundo, quedó renovada la dirección del Consejo Popular de Abreus.

​Durante la sesión correspondiente, Maydelin Quintana Vega presidenta del Gobierno municipal, presentó la propuesta para ocupar la máxima responsabilidad de esta estructura de base, sometida a consideración de los delegados, quienes aprobaron por unanimidad, con el ciento por ciento de los votos, al compañero Yosmany Torres Rodríguez como nuevo presidente del Consejo Popular Cabecera.

​Esta designación marca el relevo de María Eugenia Espinosa Soriano, quien concluye su mandato tras desempeñarse al frente de esta demarcación durante más de cinco años consecutivos, etapa en la que condujo el trabajo comunitario y la atención a los planteamientos de los electores.

​Quintana Vega en el perfil institucional de Facebook significó que con esta renovación, el Consejo Popular de Abreus continúa con la gestión del gobierno desde la base, la participación ciudadana y el vínculo directo con la población para impulsar las tareas económicas y sociales del territorio.

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