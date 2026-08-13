Abre hoy exposición fotográfica sobre visitas de Fidel a Cienfuegos

Compartir en

Hoy, en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz abre la exposición fotográfica Fidel es Fidel, sobre el estrecho vínculo del mandatario con Cienfuegos, a la cual visitó en múltiples ocasiones para constatar el desarrollo industrial generado en este territorio.

Con 26 imágenes históricas, captadas por el fotógrafo Efraín Cedeño para el periódico 5 de Septiembre, la muestra quedará expuesta en el Comité Provincial del Partido de Cienfuegos como homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana.

Cedeño contó a la Agencia Cubana de Noticias que fue un honor para él dar cobertura a las visitas del Comandante, gran parte de estas relacionadas con la construcción de la Central Electronuclear de Juraguá y la Refinería de Petróleo, o la inauguración de diversas obras sociales o económicas, además durante afectaciones provocadas por huracanes o grandes inundaciones como la de 1988 en la ciudad cabecera.

Abundó que en esos años no había cámara digitales, solo contaban con equipos de rollos con 36 exposiciones y al concluir la cobertura periodística debían regresar al laboratorio del periódico para realizar el revelado, secado de las cintas fotográficas, y luego el proceso de impresión de las imágenes en blanco y negro.

Cualquier error durante el proceso de edición podía velar el rollo y echarse a perder el material, de ahí la tensión cuando se trataba de fotografiar al Comandante en esos lugares, porque muchas veces solicitaban ese testimonio gráfico para hacerlo llegar a las manos del líder cubano.

Además el periódico -que en esos años salía a diario- permanecía con la primera plana abierta a la espera de esas fotos de gran valía pues constituían un testimonio descriptivo histórico del momento y para el futuro.

La cercana presencia de Fidel y atraparlo con su lente constituyen un regocijo indescriptible para el veterano fotógrafo, fundador del “5” en 1980.