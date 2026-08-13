Cienfuegos

Abre hoy exposición fotográfica sobre visitas de Fidel a Cienfuegos

Onelia Chaveco (Agencia Cubana de Noticias)por Onelia Chaveco (Agencia Cubana de Noticias)
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Hoy, en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz abre la exposición fotográfica Fidel es Fidel, sobre el estrecho vínculo del mandatario con Cienfuegos, a la cual visitó en múltiples ocasiones para constatar el desarrollo industrial generado en este territorio.

Con 26 imágenes históricas, captadas por el fotógrafo Efraín Cedeño para el periódico 5 de Septiembre, la muestra quedará expuesta en el Comité Provincial del Partido de Cienfuegos como homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana.

Cedeño contó a la Agencia Cubana de Noticias que fue un honor para él dar cobertura a las visitas del Comandante, gran parte de estas relacionadas con la construcción de la Central Electronuclear de Juraguá y la Refinería de Petróleo, o la inauguración de diversas obras sociales o económicas, además durante afectaciones provocadas por huracanes o grandes inundaciones como la de 1988 en la ciudad cabecera.

Abundó que en esos años no había cámara digitales, solo contaban con equipos de rollos con 36 exposiciones y al concluir la cobertura periodística debían regresar al laboratorio del periódico para realizar el revelado, secado de las cintas fotográficas, y luego el proceso de impresión de las imágenes en blanco y negro.

Cualquier error durante el proceso de edición podía velar el rollo y echarse a perder el material, de ahí la tensión cuando se trataba de fotografiar al Comandante en esos lugares, porque muchas veces solicitaban ese testimonio gráfico para hacerlo llegar a las manos del líder cubano.

Además el periódico -que en esos años salía a diario- permanecía con la primera plana abierta a la espera de esas fotos de gran valía pues constituían un testimonio descriptivo histórico del momento y para el futuro.

La cercana presencia de Fidel y atraparlo con su lente constituyen un regocijo indescriptible para el veterano fotógrafo, fundador del “5” en 1980.

Onelia Chaveco (Agencia Cubana de Noticias)

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