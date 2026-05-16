Acontece en cooperativa rodense trabajo voluntario nacional por el Día del Campesino

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En áreas de la cooperativa de producción agropecuaria Nicaragua Libre del municipio de Rodas, tuvo lugar este sábado el trabajo voluntario central de todos los realizados al unísono en el país, víspera del 17 de Mayo, Día del Campesino.

Cientos de anapistas de la localidad sede, de la propia CPA, trabajadores de unidades productivas y representantes de organizaciones políticas y de masas con sus dirigentes al frente protagonizaron una productiva jornada en la que quedaron plantadas diez hectáreas de caña y cinco de yuca, surcadas con yuntas de bueyes ante la carencia de combustible.

Camilo Cabrera Otero, presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Aguadita, aseguró que esa siembra de yuca ya estará lista para cosecharla a finales de diciembre, mientras que Antonio Figueredo Correa, jefe lote de la CPA resaltó los beneficios que traen ambas labores.

Al trabajo voluntario asistieron Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, y Yasmín Jiménez Álvarez, su homologa en el territorio sureño, quien reconoció el impulso a las labores económicas y la cooperación.

Al concluir el trabajo voluntario fueron reconocidos cooperativistas destacados, organismos que mantienen vínculo de trabajo con los campesinos como la Delegación Provincial de la Agricultura, Grupo Empresarial AzCuba, UBPC Aguadita, Empresa Agroindustrial Municipal de Rodas y de manera especial el Héroe del Trabajo de la República de Cuba y expresidente de la CPA Nicaragua Libre, Miraldo Mir López