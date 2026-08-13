Santiagueros rinden homenaje a Fidel en su centenario

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El pueblo santiaguero acudió este jueves al cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de la Ciudad Héroe, para rendir homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, el día de su centenario.

En la piedra monumento que atesora sus cenizas, jóvenes depositaron una ofrenda floral enviada por el General de Ejército Raúl Castro, su más fiel discípulo en la vida y la lucha.

El homenaje se inició con una ceremonia presidida por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su Primera Secretaria aquí, Beatriz Johnson, y el Vicegobernador, Waldis González, e incluyó la entrega de 100 nuevos carnés del Partido.

Desde ese momento miles de santiagueros de diversas extracciones sociales colocaron obsequios florales ante el monolito, entre ellos pioneros, jóvenes, obreros, amigos de Cuba y pueblo en general.

En una de las áreas verdes del camposanto, la Sociedad Cultural José Martí sembró el caguairán número 81, de su programa de conmemoración.