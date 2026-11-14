Trabaja Almacenes Universales S.A Cienfuegos en implementación de las medidas económicas y Sociales

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La Sucursal Almacenes Universales S.A. Cienfuegos ganadora del Premio de la Provincia a la Calidad en su XXV Edición, que entregaron recientemente el Gobierno y la Unidad Territorial de Normalización, trabaja en la implementación de las medidas económicas y sociales aprobadas por el país.

Yainel Rodríguez Palmero, director de Almacenes Universales SA Cienfuegos, dijo que el colectivo que integran 250 trabajadores en seis áreas, dirigen los esfuerzos a satisfacer a clientes fuera y dentro del territorio y alcanzar una mayor gestión en los 12 servicios que prestan.

Están empeñados además, crecer en asuntos logísticos con alcance internacional y la digitalización y gestión de los procesos.