Cienfuegos / Economía

Trabaja Almacenes Universales S.A Cienfuegos en implementación de las medidas económicas y Sociales

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Sucursal Almacenes Universales S.A. Cienfuegos ganadora del Premio de la Provincia a la Calidad en su XXV Edición, que entregaron recientemente el Gobierno y la Unidad Territorial de Normalización, trabaja en la implementación de las medidas económicas y sociales aprobadas por el país.

Yainel Rodríguez Palmero, director de Almacenes Universales SA Cienfuegos, dijo que el colectivo que integran 250 trabajadores en seis áreas, dirigen los esfuerzos a satisfacer a clientes fuera y dentro del territorio y alcanzar una mayor gestión en los 12 servicios que prestan.

Están empeñados además, crecer en asuntos logísticos con alcance internacional y la digitalización y gestión de los procesos.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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