Trump vuelve a amenazar con una intervención militar contra Cuba antes de 2029

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente amenazó con lanzar una intervención militar contra Cuba antes de que finalice su segundo mandato, que concluye en 2029.

«Quiero resolver el asunto de Cuba antes de irme… Sin duda lo consideraría, sí», dijo a un medio occidental, al ser cuestionado sobre si aprobaría una campaña militar contra La Habana.

Trump ha señalado en varias ocasiones que La Habana está «al borde del colapso» y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.

En enero de este año, la Casa Blanca autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen a Cuba de petróleo.

Además, declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.

Ante este escenario, el gobierno cubano ha reiterado en diversas oportunidades, su rechazo a cualquier injerencia y ha denunciado el impacto del bloqueo, el cerco energético y las sanciones que afectan a la población.

Tomado de Cubadebate