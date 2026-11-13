Latin Grammy 2026: Rosalía se corona con cinco premios y Edgar Barrera entra en la historia con 30 estatuillas

La Academia Latina de la Grabación celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, la gala número 27 de los premios Latin Grammy. La cantante española Rosalía fue la más premiada de la gala, con cinco Latin Grammy, incluyendo los más importantes de la gala: mejor álbum del año por “Lux (Complete Works)” y mejor canción del año por “La Perla”.
Además, triunfó en las categorías de canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor video musical de formato corto por “Sauvignon Blanc”.
El músico argentino Milo J ganó la categoría de mejor grabación del año por “Niño”.
Luego de Rosalía, los músicos más premiados de la gala fueron, con tres estatuillas cada uno, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Milo J.
Otros artistas que también fueron reconocidos en la ceremonia fueron Karol G, Xavi Silvana Estrada, Luis Enrique, Grupo Frontera, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Camila Fernández, Bizarrap, Alejandro Fernández y Fito Páez, entre otros.
La estrella del tex-mex Bobby Pulido, quien hace menos de dos semanas ganó el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias y que a partir de enero ocupará un asiento en la Cámara de Representantes, ganó el premio Latin Grammy al mejor álbum de música tejana.
El artista más nominado en 2026, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones, recibió el premio a mejor productor del año, con lo que se convirtió en la persona que más ha ganado premios Latin Grammy en la historia, con 30 estatuillas.
Ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2026.
Álbum del Año: Rosalía – Lux (Complete Works)
Canción del Año: Rosalía con Yahritza y su Esencia – La perla
Grabación del Año: Milo J – Niño
Mejor Nuevo Artista: Aria Vega
Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué +?
Mejor álbum pop tradicional: Laura Pausini – Yo canto 2
Mejor canción pop: Rosalía con Yahritza y su Esencia – La perla
Mejor álbum de música urbana: Karol G – Tropicoqueta
Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee – Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
Mejor canción de rap/hip hop: J Noa y Trooko – Antisistema
Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid – Verano rosa
Mejor interpretación urbana: Milo J y Trueno – Gil
Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera – Lo que me falta por llorar
Mejor canción regional mexicana: Xavi y Grupo Frontera – No capea
Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández – La Fernández
Mejor álbum de música mexicana contemporánea: Xavi – Dosis
Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)
Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz – Piedras a la Luna
Mejor álbum de música alternativa: Rosalía – Lux (Complete Works)
Mejor canción de música alternativa: Jorge Drexler – Ante la duda, baila
Mejor álbum cantautor: Jorge Drexler – Taracá
Mejor canción cantautor: Silvana Estrada – Dime
Mejor álbum de salsa: Luis Enrique – El alma en clave
Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives – El último disco, Vol. 1
Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy – Chula
Mejor música tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa – Íntimo (en vivo)
Mejor álbum tropical contemporáneo: Fonseca – Antes que el tiempo se vaya
Mejor canción tropical: Luis Enrique y De La Ghetto – Nombre y apellido (co-ganadora) / Grupo Niche – Realidad-ES (co-ganadora)
Mejor álbum folclórico: Milo J – La vida era más corta
Mejor álbum pop/rock: Juanes – Juanesteban
Mejor canción pop/rock: Ca7riel y Paco Amoroso con Sting – Hasta Jesús tuvo un mal día
Mejor álbum de rock: Fito Páez – Shine
Mejor canción de rock: The Warning – Ego
Mejor canción de raíces: Facundo Balta y Jorge Drexler – El tambor chico
Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla – Le Grand Tango
Mejor álbum de jazz latino/jazz: Gonzalo Rubalcaba Trío – Gonzalo Plays Pino
Compositor del Año: Sara Schell
Productor del Año: Edgar Barrera
Tomado de Cubadebate