Latin Grammy 2026: Rosalía se corona con cinco premios y Edgar Barrera entra en la historia con 30 estatuillas

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La Academia Latina de la Grabación celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, la gala número 27 de los premios Latin Grammy. La cantante española Rosalía fue la más premiada de la gala, con cinco Latin Grammy, incluyendo los más importantes de la gala: mejor álbum del año por “Lux (Complete Works)” y mejor canción del año por “La Perla”.

Además, triunfó en las categorías de canción pop, mejor álbum de música alternativa y mejor video musical de formato corto por “Sauvignon Blanc”.

El músico argentino Milo J ganó la categoría de mejor grabación del año por “Niño”.

Luego de Rosalía, los músicos más premiados de la gala fueron, con tres estatuillas cada uno, Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler y Milo J.

Otros artistas que también fueron reconocidos en la ceremonia fueron Karol G, Xavi Silvana Estrada, Luis Enrique, Grupo Frontera, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Laura Pausini, Camila Fernández, Bizarrap, Alejandro Fernández y Fito Páez, entre otros.

La estrella del tex-mex Bobby Pulido, quien hace menos de dos semanas ganó el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias y que a partir de enero ocupará un asiento en la Cámara de Representantes, ganó el premio Latin Grammy al mejor álbum de música tejana.

El artista más nominado en 2026, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones, recibió el premio a mejor productor del año, con lo que se convirtió en la persona que más ha ganado premios Latin Grammy en la historia, con 30 estatuillas.

Ganadores en las categorías más importantes de los premios Latin Grammy 2026.

Álbum del Año: Rosalía – Lux (Complete Works)

Canción del Año: Rosalía con Yahritza y su Esencia – La perla

Grabación del Año: Milo J – Niño

Mejor Nuevo Artista: Aria Vega

Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué +?

Mejor álbum pop tradicional: Laura Pausini – Yo canto 2

Mejor canción pop: Rosalía con Yahritza y su Esencia – La perla

Mejor álbum de música urbana: Karol G – Tropicoqueta

Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee – Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Mejor canción de rap/hip hop: J Noa y Trooko – Antisistema

Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid – Verano rosa

Mejor interpretación urbana: Milo J y Trueno – Gil

Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera – Lo que me falta por llorar

Mejor canción regional mexicana: Xavi y Grupo Frontera – No capea

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández – La Fernández

Mejor álbum de música mexicana contemporánea: Xavi – Dosis

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido – Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)

Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz – Piedras a la Luna

Mejor álbum de música alternativa: Rosalía – Lux (Complete Works)

Mejor canción de música alternativa: Jorge Drexler – Ante la duda, baila

Mejor álbum cantautor: Jorge Drexler – Taracá

Mejor canción cantautor: Silvana Estrada – Dime

Mejor álbum de salsa: Luis Enrique – El alma en clave

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives – El último disco, Vol. 1

Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy – Chula

Mejor música tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa – Íntimo (en vivo)

Mejor álbum tropical contemporáneo: Fonseca – Antes que el tiempo se vaya

Mejor canción tropical: Luis Enrique y De La Ghetto – Nombre y apellido (co-ganadora) / Grupo Niche – Realidad-ES (co-ganadora)

Mejor álbum folclórico: Milo J – La vida era más corta

Mejor álbum pop/rock: Juanes – Juanesteban

Mejor canción pop/rock: Ca7riel y Paco Amoroso con Sting – Hasta Jesús tuvo un mal día

Mejor álbum de rock: Fito Páez – Shine

Mejor canción de rock: The Warning – Ego

Mejor canción de raíces: Facundo Balta y Jorge Drexler – El tambor chico

Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla – Le Grand Tango

Mejor álbum de jazz latino/jazz: Gonzalo Rubalcaba Trío – Gonzalo Plays Pino

Compositor del Año: Sara Schell

Productor del Año: Edgar Barrera

Tomado de Cubadebate