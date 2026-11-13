Presidente cubano continúa recorridos para impulsar programas de beneficio directo al pueblo

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Como parte de su sistemático chequeo a obras de impacto social, a fin de impulsar programas y proyectos encaminados al beneficio directo de la población, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó durante la mañana de este jueves la red de abasto de agua conocida como Tanques de Alamar, el SAF El Rampeño, en el Vedado, y el Hospital Universitario Ginecobstétrico Dr. Eusebio Hernández, más conocido como Maternidad Obrera, en Marianao.

En la evaluación que cada semana realiza sobre el Programa integral para el abasto de agua en la capital, el Jefe de Estado recibió en los Tanques de Alamar, que sirven a más de 90 mil personas de Habana del Este, una amplia explicación sobre las inversiones, mantenimientos y otras tareas a ejecutar en el sistema de acueductos del Este, cuya principal fuente es El Gato, al suministrar cerca del 60 por ciento del agua enviada a este territorio y a los municipios de Regla, Guanabacoa y Cotorro.

El mandatario estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de las FAR, Álvaro López Miera; la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh; los titulares del Ministerio de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez; el primer secretario del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonzo; la gobernadora del territorio, Yanet Hernández Pérez, y otros directivos.

El Jefe de Estado indagó sobre el comportamiento del abasto de agua a la capital en la última semana. El ingeniero Yosvany Rubí Bazail, director general de la Empresa Aguas de La Habana, señaló que, si bien el 5 de noviembre había más de medio millón de habaneras y habaneros afectados, el 12 de noviembre la cifra se había reducido a poco más de 309 mil, una tendencia que debe continuar a la baja con la instalación de bombas de pozos recién reparadas y otras acciones.

El director general de la Unión Eléctrica, el ingeniero Rubén Campos Olmo, y parte de su equipo de trabajo, informaron sobre las labores para dotar a los campos de pozos con grupos electrógenos y sobre el trabajo en las redes, obras que ya arrojan resultados a pesar de las limitaciones de combustible.

En el pequeño y acogedor espacio, el Jefe de Estado fue recibido por Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular La Rampa, y cerca de 50 beneficiarios de un centro gastronómico y social donde el buen gusto, la calidad, la sensibilidad y el amor son una norma que, según Díaz-Canel, debería dejar de ser excepción para convertirse en regla.

A los ancianos reunidos en El Rampeño para darle una sincera bienvenida de agradecimiento, el Presidente cubano les expresó que atender a las cubanas y los cubanos de la tercera edad —quienes construyeron toda la obra de la Revolución que ahora heredan los más jóvenes— es una obligación.

«La vida en la tercera edad también tiene que ser una vida con calidad», señaló el mandatario al afirmar que la sensibilidad y el humanismo de la Revolución nunca se perderán, a pesar de la situación tan compleja que se vive debido al incremento de la agresividad del imperialismo, con un bloqueo recrudecido y el cerco energético.

Al ser reclamado desde su llegada por las niñas y niños que estudian en la escuela aledaña, la escuela primaria Arturo Montory Céspedes, el Presidente hizo una visita que se alargó cuando los pioneros, tras saludarlo con alegría y cariño, le hicieron una representación de una obra preparada para los matutinos.

Díaz-Canel conversó con los muchachos sobre la disponibilidad y estado de la base material de estudio, el avance en las asignaturas, el estudio de idiomas e intercambió con miembros del claustro de maestros que, a pesar de las limitaciones con el transporte y otras dificultades, no dejan de cumplir con el sagrado deber de enseñar a las niñas y niños cubanos.

En maternidad obrera

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República concluyó su agenda matutina de trabajo por centros de impacto social directo en la población, en el Hospital Universitario Ginecobstétrico Dr. Eusebio Hernández.

En la conocida institución hospitalaria Maternidad Obrera, de Marianao, Miguel Díaz-Canel Bermúdez recorrió uno de los pisos en rehabilitación constructiva y técnica y el Servicio de Neonatología especializado en el cuidado de bebés prematuros y de bajo peso, donde conversó con especialistas y varias madres agradecidas por la atención que se les brinda.

La doctora Leonor González León explicó al Presidente las inversiones que se realizan en el hospital por formas de gestión estatal y no estatal, que bajo la premisa de la responsabilidad social empresarial están dando un valioso aporte para mejorar la calidad de los servicios en un centro donde se vela por lo más valioso de nuestra sociedad, sus niñas y niños.

Tomado de Cubadebate