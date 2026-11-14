Turismo cubano: Nuevas reglas para transformar la gestión y abrir oportunidades de negocio

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Las transformaciones económicas que se implementan en el sector turístico cubano buscan modificar las formas de gestión empresarial, ampliar las modalidades de inversión y negocio, incorporar nuevos actores económicos y otorgar mayor autonomía a las entidades que prestan servicios. El propósito es aprovechar las potencialidades del destino Cuba, diversificar la oferta y crear condiciones más favorables para el desarrollo de una actividad estratégica para la economía nacional.

El proceso, articulado en el eje 17 de las transformaciones económicas y sociales del país, comprende 13 medidas que, por su alcance, no constituyen acciones aisladas, sino un sistema de cambios que involucra la estructura empresarial, la inversión extranjera, la participación de las formas de gestión no estatal y la administración de los destinos turísticos.

Al comparecer en la Mesa Redonda, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, explicó que estas modificaciones responden también a la necesidad de eliminar trabas que durante años limitaron el desempeño del sector y de adaptar sus mecanismos de funcionamiento a las nuevas condiciones económicas.

El titular reconoció que el turismo atraviesa un escenario particularmente complejo, marcado por las restricciones económicas y las medidas de presión del Gobierno de Estados Unidos, que han afectado tanto la disponibilidad de combustibles como las operaciones de las aerolíneas y la permanencia de empresas internacionales en el país.

A las dificultades históricas derivadas del bloqueo se sumaron, durante 2026, las consecuencias de las medidas estadounidenses relacionadas con el suministro de combustible. Estas no solo incidieron en la disponibilidad de diésel y gasolina para el funcionamiento de las instalaciones, sino también en el acceso al combustible de aviación, lo que limitó las posibilidades de reabastecimiento de las aerolíneas en Cuba.

El ministro señaló, además, que la presión sobre empresarios y compañías que operaban en el país provocó la retirada de líneas aéreas y de entidades vinculadas a la administración de instalaciones turísticas, incluso de empresas mixtas con presencia en Cuba durante décadas.

Este escenario modificó sustancialmente las condiciones en que se había desarrollado la actividad y obligó a revisar las previsiones de crecimiento.

García Granda recordó que, después de alcanzar resultados importantes en años anteriores, el turismo cubano había logrado diversificar sus mercados emisores, con una presencia significativa de visitantes procedentes de Canadá, Europa y América Latina. En 2018, el país registró un récord superior a los 4,7 millones de visitantes internacionales, en un contexto de mayor flexibilización de las relaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, las 243 medidas adoptadas durante el primer mandato de Donald Trump afectaron progresivamente esa dinámica. Entre ellas, mencionó la prohibición de los viajes de cruceros a Cuba y las restricciones que dificultan a quienes han visitado la Isla acceder posteriormente al sistema de autorización electrónica de viaje de Estados Unidos.

Pese a esas limitaciones, el sector mantuvo sus esfuerzos por recuperar la actividad y continuar compitiendo en el mercado internacional.

El comportamiento de enero de 2026 ofrecía perspectivas diferentes. Según explicó García Granda, en ese mes operaban hacia Cuba 456 vuelos semanales, con una disponibilidad cercana a los 79 000 asientos, lo que representaba un crecimiento superior al 20 % respecto al año anterior.

Sobre esa base, el pronóstico del sector era alcanzar los 2,2 millones de visitantes internacionales durante el año.

La realidad posterior fue distinta. La retirada de las aerolíneas, particularmente las canadienses, impactó de manera considerable en el principal mercado emisor de turistas hacia Cuba. El ministro recordó que Canadá ya aportaba más de 800 000 visitantes y que existían posibilidades reales de acercarse al millón, con contratos previstos y firmados.

Al momento de la comparecencia, Cuba había recibido alrededor de medio millón de visitantes internacionales.

No obstante, el titular destacó la voluntad de los empresarios y trabajadores de mantener la actividad en medio de las limitaciones. Como muestra de esa capacidad de adaptación, mencionó la realización de una temporada de verano dirigida al turismo nacional, así como la continuidad de instalaciones de campismo que, pese a las restricciones de combustible, no interrumpieron sus servicios.

También resaltó las fórmulas de cooperación entre los sectores estatal y privado que comenzaron a desarrollarse durante el verano para mantener las ofertas y mejorar la prestación de servicios.

El aporte de las entidades turísticas se extiende, además, a otras actividades económicas y sociales. Como ejemplo, mencionó la contribución de Isla Sur al alojamiento de equipos participantes en la Serie Nacional de Béisbol, en condiciones que permiten sostener la competencia deportiva.

El impacto de la situación también se refleja en el empleo. Al cierre de 2025, el sector contaba con unos 103 000 trabajadores, mientras que actualmente alrededor de 83 000 continúan laborando en sus instalaciones.

García Granda identificó una afectación de aproximadamente 22 000 trabajadores, muchos de los cuales mantienen su vínculo con el turismo, aunque se han incorporado temporalmente a otras actividades y sectores, entre ellos hospitales e industrias.

Para dimensionar la evolución del empleo, recordó que antes de la pandemia el sector contrataba entre 140 000 y 150 000 trabajadores. La reducción, por tanto, no responde únicamente a las dificultades más recientes, sino también a un deterioro progresivo de la actividad y sus niveles de comercialización.

En ese contexto, el ministro explicó que el eje 17 se articula con otras transformaciones económicas, especialmente con el proceso de perfeccionamiento de la empresa estatal socialista.

Uno de los cambios fundamentales es el relacionado con la estructura y las facultades de las entidades empresariales, a partir del Decreto-Ley 120.

La modificación busca descentralizar decisiones y trasladar mayores responsabilidades a los espacios donde se desarrolla directamente la actividad económica.

El nuevo diseño permitirá a estas entidades disponer de más facultades para administrar sus finanzas, gestionar sus recursos y establecer sistemas salariales vinculados con los resultados económicos.

Se trata de un cambio relevante en la concepción de la empresa turística, pues busca que las decisiones sobre la actividad productiva y comercial se adopten con mayor capacidad de respuesta, sin depender de estructuras superiores para cada gestión.

El proceso también alcanza al Ministerio de Turismo. Según informó García Granda, ya fue aprobado un nuevo diseño organizativo que reduce su plantilla a 145 trabajadores.

El cambio no supone dejar desprotegidos a los trabajadores que formaban parte de la estructura anterior, aseguró, sino modificar las funciones del organismo para concentrarlo en sus responsabilidades institucionales y regulatorias.

En consecuencia, el Ministerio dejará de ocuparse directamente de la gestión empresarial y concentrará sus esfuerzos en funciones como la habilitación y el otorgamiento de licencias a los operadores turísticos, la regulación y el control de la actividad.

Las funciones logísticas y otras responsabilidades operativas pasarán a los grupos empresariales, en correspondencia con el principio de descentralización de facultades y recursos.

El nuevo enfoque también amplía el concepto de operador turístico. Ya no se limita a las empresas estatales, sino que comprende a todos los actores económicos que desarrollen actividades dentro del sector, independientemente de su nacionalidad o forma de gestión.

La intención es que quienes presten servicios turísticos puedan acceder a condiciones y oportunidades bajo reglas comunes, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Para ello se prevé un sistema de habilitación, licencias e inscripción en el Registro Nacional de Actividades Turísticas.

El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez Sardiñas, explicó que el eje 17 comprende 13 transformaciones con sus respectivas bases jurídicas aprobadas.

Subrayó que estas medidas tienen un carácter integrador y transversal, pues se relacionan directamente con otros procesos de cambio de la economía, entre ellos la transformación empresarial y la política de inversión extranjera.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la ampliación de las modalidades de negocio que pueden desarrollarse en el sector.

La transformación 133 incorpora, junto a los modelos tradicionales de administración y comercialización hotelera y las empresas mixtas, otras alternativas como los contratos de arrendamiento, el otorgamiento oneroso de derechos reales de usufructo, las concesiones sobre activos existentes o en desarrollo y, de manera excepcional y caso a caso, la venta de inmuebles.

Estas posibilidades amplían el margen para establecer acuerdos con inversionistas y operadores, aprovechar instalaciones y desarrollar nuevos proyectos en diferentes regiones del país.

Por su parte, la transformación 135 permite aplicar todas las modalidades de negocio autorizadas, incluidas aquellas aprobadas por el Consejo de Ministros, con el propósito de ampliar las opciones disponibles para el desarrollo de la actividad turística.

Otra modificación importante es la relacionada con el desarrollo inmobiliario. La transformación 136 abre posibilidades para este tipo de negocios en las zonas turísticas donde se requieran, así como en La Habana y otros espacios urbanos vinculados con la actividad.

Para respaldar estos procesos se aprobaron dos acuerdos del Consejo de Ministros: el 10427, referido a la política de inversión extranjera en la actividad inmobiliaria, y el 10429, que establece la política para los negocios con entidades privadas nacionales o extranjeras en zonas priorizadas para la conservación y en contextos patrimoniales.

Álvarez Sardiñas precisó que estas disposiciones tienen un alcance que trasciende el turismo, pues también se aplican al sector inmobiliario en sentido general.

Las marinas turísticas constituyen otro ámbito de apertura. La transformación 137 permite desarrollar empresas mixtas y contratos de arrendamiento para su explotación, una actividad que anteriormente estaba reservada, por política, a los actores empresariales nacionales.

La medida amplía las posibilidades de inversión y gestión en instalaciones que pueden contribuir a diversificar los productos turísticos y aprovechar mejor los recursos naturales del país.

Incentivos fiscales y nuevos actores económicos

La transformación 138 establece la posibilidad de aprobar beneficios tributarios y fiscales para todos los actores económicos que desarrollen proyectos de ecoturismo y otras modalidades de turismo especializado.

El objetivo es colocar estas actividades en condiciones más favorables para competir y estimular la aparición de productos turísticos diferentes, vinculados con las potencialidades naturales y territoriales de Cuba.

Como respaldo normativo de esta disposición, se emitió la Resolución 193 del Ministerio de Finanzas y Precios.

También se trabaja en la creación de un banco en línea para el sector turístico, contemplado en la transformación 139, cuya implementación ya fue aprobada.

La apertura alcanza igualmente a servicios que hasta ahora tenían limitaciones para el desarrollo de nuevos negocios.

La transformación 140 autoriza la actividad de renta de autos a empresas estatales, entidades de inversión extranjera y formas de gestión no estatal. De acuerdo con Pérez Lazo, esta modificación permitirá incorporar nuevos operadores, tanto nacionales como extranjeros, ampliar la competencia y contribuir a mejorar la oferta y la calidad del servicio.

En el caso de las agencias de viajes, la transformación 141 autoriza su constitución mediante empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero y formas de gestión no estatal.

Se mantienen las modalidades que tradicionalmente permitían la participación de agencias nacionales y extranjeras —contratos de servicios turísticos, contratos de representación y oficinas de representación—, pero se incorporan nuevas opciones de organización empresarial.

Para el director jurídico, este cambio amplía considerablemente las posibilidades de funcionamiento de las agencias de viajes en Cuba y responde también a la autorización de nuevas actividades para las formas de gestión no estatal.

Otro reclamo del sector que encuentra respuesta en estas disposiciones es la incorporación de guías de turismo y agentes de venta privados.

La transformación 142 permite el ejercicio de estas actividades por cuenta propia, previa certificación y autorización. Para ello se establece un régimen de habilitación e inscripción en el Registro Nacional de Actividades Turísticas, con requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a prestar esos servicios.

La certificación busca garantizar que la incorporación de nuevos actores se realice bajo condiciones que respalden la calidad y profesionalidad de la oferta turística.

Pero, más allá de la coyuntura, el alcance de las transformaciones apunta a modificar las reglas de funcionamiento de una actividad que continúa siendo estratégica para la economía cubana: desde quiénes pueden participar en ella y bajo qué modalidades, hasta dónde se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y de qué manera los destinos pueden generar y gestionar sus propios ingresos.

El desafío estará ahora en convertir las nuevas posibilidades jurídicas y empresariales en negocios concretos, mejores servicios, mayor eficiencia y resultados económicos que permitan recuperar el dinamismo del turismo y ampliar su contribución al desarrollo del país.

Tomado de Cubadebate