Díaz-Canel ratifica en Boyeros la decisión de rechazar cualquier agresión militar extranjera y preparar la defensa del país

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En Cuba “tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando”, ratificó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, este viernes, cuando participó en una jornada de preparación del consejo de defensa de zona (CDZ) Boyeros, del municipio homónimo.

Como parte de su agenda en el Día Nacional de la Defensa de esta semana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República reflexionó con los participantes sobre cómo, con este sistema de preparación para la defensa, se fortalece y se logra más cohesión en todos los componentes del sistema defensivo territorial, van ganando experiencia todos los cuadros de mando, todas las estructuras de mando, y también se gana en cohesión y en perfeccionamiento en el funcionamiento de nuestras estructuras para tiempo de guerra.

Es una estrategia –señaló– que quedó demostrada “la semana pasada, cuando realizamos un ejercicio militar a nivel de país (el Ejercicio Estratégico Moncada 2026), y es lo que vamos observando cuando tenemos los días nacionales de la defensa, todas las semanas, en este tipo de encuentros”.

En las zonas de defensa que visitamos semana tras semana –agregó– estamos viendo «el nivel de preparación que van adquiriendo nuestros presidentes de zona de defensa y también todos los que participan». Y esa es la posición del pueblo cubano, esa es la posición de defensa de la Revolución, de nuestro proceso de construcción socialista, al que no renunciamos en medio de la compleja situación que estamos viviendo.

Díaz-Canel participó en parte del programa de trabajo del CDZ Boyeros para la jornada, acompañado por los miembros del Buró Político e integrantes del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las FAR y del Minint, respectivamente; y el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

También asistieron el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental, y Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, entre otros jefes y oficiales; así como el presidente del consejo de defensa municipal, Yucleidis Ramírez Ramírez, y presidentes de los diferentes CDZ de Boyeros.

Tras un intercambio con José Ramón Pérez Yonch, presidente del consejo de defensa de zona Boyeros, sobre las tareas y misiones a cumplir en la localidad, Díaz-Canel compartió con los participantes en el entrenamiento un análisis sobre las características de la actual política de máxima presión del Gobierno de EE.UU. contra Cuba. Se refirió a las recientes y reiteradas expresiones de sus voceros y políticos, que están «alentando y ratificando el propósito de agresión militar a nuestro país».

Es esa reiterada retórica de amenaza de agresión militar –explicó– lo que nos ha llevado «a activar las estructuras de tiempo de guerra para trabajar en tiempo de paz, y que tengamos un intenso trabajo de preparación de nuestra población para la defensa, en interés de garantizar la estrategia defensiva de la Guerra de Todo el Pueblo y que nos ha permitido ir fortaleciendo todos los componentes de los sistemas defensivos de la zona de defensa territorial».

Ante el comportamiento y el incremento de la agresividad del gobierno de EE.UU., el Presidente del Consejo de Defensa Nacional subrayó que en las condiciones actuales «lo que tenemos que exigir es que el gobierno de los Estados Unidos levante y acabe con el bloqueo a nuestro país, que acabe con el castigo colectivo que mantiene contra el pueblo cubano, que acabe con toda esa agresión genocida a la que quiere someter a todo nuestro pueblo».

Es –resumió– dejar vivir a nuestro país en paz, dejar que nuestro pueblo, que se ha ratificado en un proceso de construcción socialista, construya su presente y su futuro en situaciones de paz.

Es eso –expresó Díaz-Canel– «lo que reclama la comunidad internacional, lo que ratificó la comunidad internacional en la votación de la Resolución cubana contra el bloqueo, recientemente aprobada en Naciones Unidas, a pesar de todas las presiones que ejerció el gobierno de los Estados Unidos para provocar que un grupo de países cambiaran su voto en apoyo a Cuba. No pudieron quebrar, en esa posición de apoyo al pueblo cubano, la voluntad de la comunidad internacional».

Y eso –enfatizó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba– «es lo que reclama también nuestro pueblo, es lo que reclama nuestro país: que se acabe el bloqueo y que se acabe la agresión genocida».

«Cuba –reiteró su Presidente– no amenaza ni agrede a ninguna nación, por lo tanto todos los pretextos que se fabrican para intoxicar mediáticamente la mente de las personas, para crear una matriz de opinión que favorezca la agresión a Cuba, son parte de una política calumniosa, de una tendencia de intoxicación mediática y del uso de la mentira.

«Pero Cuba –enfatizó Díaz-Canel– es una nación pacífica, es un país que da solidaridad, que, incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo, sigue ofreciendo solidaridad, y por lo tanto no significa una amenaza para la seguridad nacional de ninguna nación en el mundo».

EN BOYEROS, VOLUNTAD Y PREPARACIÓN PARA ENFRENTAR AL ENEMIGO

Con una población de poco más de 29 000 personas, la zona de defensa Boyeros comprende unos 15 kilómetros cuadrados en los que se asientan entidades productoras de bienes y servicios de gran importancia, como el aeropuerto José Martí.

José Ramón Pérez Yonch, presidente del CDZ, explicó las tareas a cumplir en el territorio como parte de la preparación para la defensa, incluyendo las medidas de aviso y protección a la población. Ya suman dos ejercicios para que los lugareños sujetos de protección dominen cómo actuar ante la inminencia de una agresión militar.

En el territorio, por ejemplo, deben operar 36 brigadas de producción y defensa, de la población y centros laborales —además de otras fuerzas que participan en su defensa—, las cuales en tiempos de paz se suman a la solución de problemas cotidianos que afectan a los habitantes de la localidad.

Especial atención prestó el Presidente del CDZ al trabajo del grupo económico y social y el subgrupo alimentario, pues se trata de barriadas con un potencial industrial fuerte, pero que también, al estar en la periferia de la ciudad, tienen una gran vocación agrícola.

En el CDZ Boyeros hay, por ejemplo, tres cooperativas de crédito y servicios, un movimiento de agricultura urbana, suburbana y familiar, y es sede del icónico politécnico agropecuario Villena Revolución (con una larga tradición pedagógica y técnica). Sin embargo, de sus casi 200 hectáreas (ha) para cultivo y ganadería, más de 35 ha están deficientemente explotadas, lo que limita las reservas para el autoabastecimiento local.

Pérez Yonch explicó a los participantes en el Día Nacional de la Defensa la implementación y desarrollo de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales en este CDZ, la atención a personas en situación de vulnerabilidad, el pago a los jubilados en entidades estatales y no estatales, y los esfuerzos de reanimación de instalaciones culturales, deportivas y recreativas, entre otras acciones del día a día, como la recolección de desechos sólidos, el abasto de agua y el suministro de energía eléctrica.

Especial énfasis puso en el movimiento popular Mi Barrio por la Patria, en sus tres frentes: Barrio Productivo, Barrio Seguro y Barrio Solidario, y la contribución que hace la Red Juvenil Comunitaria, aunque reconoció que todavía hay mucho por hacer.

Tomado de Cubadebate