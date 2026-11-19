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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron este 19 de noviembre un encuentro en la ciudad china de Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se trata del segundo encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el inicio del segundo mandato de Trump, además de las numerosas conversaciones telefónicas que han mantenido. El conflicto en Ucrania y las posibilidades de alcanzar un acuerdo para su solución han centrado buena parte de sus contactos.

“¿Quién es? Es un amigo mío”, bromeó Donald Trump al inicio de la reunión, mientras señalaba al presidente ruso, Vladímir Putin.

El mandatario estadounidense afirmó que ambos se conocen desde hace tiempo y que han mantenido durante muchos años “una relación estupenda”.

“Creo que de esto pueden surgir muchas cosas maravillosas, o al menos pueden empezar a surgir, pero creo que al final sí que surgirán”, expresó Trump en referencia al encuentro.

Antes del inicio de la reunión, Putin también saludó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Tras estrechar la mano del mandatario ruso, Rubio sonrió, lo señaló con el dedo y levantó el pulgar, mientras Bessent mantuvo una expresión seria.

El presidente estadounidense manifestó que esperaba mantener una conversación fructífera durante el encuentro trilateral con Putin y el presidente chino, Xi Jinping.

Tomado de Cubadebate