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El seminario internacional: El siglo de Fidel, sesiona en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, en la ciudad chilena con el mismo nombre, del 17 al 20 de noviembre.

Como expositores y conductores de la actividad, está Oscar Cornelio Oliva, Embajador de Cuba, el periodista cubano Raúl Capote y el intelectual argentino Nestor Kohan, quienes exponen las enseñanzas del líder histórico en la construcción del socialismo en Cuba.

La periodista cubana Katiuska Blanco, ensayista, escritora y biógrafa de Fidel relató anécdotas de sus vivencias junto a ese gran hombre universal que legó una obra para ser estudiada y ponerla en práctica para nuevos modelos sociales.

El espacio tiene el propósito de reflexionar sobre su legado, la historia de la Revolución Cubana y su importancia para el movimiento estudiantil y las juventudes de Nuestra América, según comunicó hoy a la ACN, el activista de la solidaridad Rodrigo Toledo.

El evento pretende resaltar la necesidad del antiimperialismo, la solidaridad internacionalista y los desafíos de construir una América Latina libre y soberana en los momentos actuales, algo presente en el legado del Comandante en Jefe de la Revolución cubana.

Ellos hacen referencia a la resistencia del pueblo cubano ante los embates del criminal bloqueo económico, comercial, financiero y energético que impone Estados Unidos, recrudecido en este año con dos decretos presidenciales firmados el 29 de enero y el 1º de mayo.

Rodrigo Toledo, integrante de la Corporación José Martí, precisó que la acción solidaria se realiza en esta fecha, recordando que Fidel Castro visitó la ciudad de Concepción y estuvo en la zona minera, concretamente en Playa Blanca, reunido con miles de personas en 1971.

En otra actividad, el líder cubano respondió preguntas ante miles de personas que se concentraron en la Universidad de Concepción, en una histórica reunión con los estudiantes y miembros de diferentes organizaciones políticas y movimientos sociales.

Para los chilenos solidarios con Cuba y simpatizantes con la Revolución, rescatar estos hitos históricos de la unidad de los pueblos resulta un catalizador para seguir adelante en la lucha mantenida durante muchos años por la construcción de una patria alejada de los patrones que el capitalismo impone, de ahí su significado.

Tomado de Cubadebate