🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / En el mundo

En la Tribuna Antimperialista, hoy, condena del pueblo cubano a la agresión militar a Venezuela

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10:00 a.m., en la Tribuna Antimperialista José Martí.

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!

Tomado del Periódico Granma

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Cuba continúa apostando por la cooperación, la solidaridad y la integración

Condena Cuba ataques israelíes contra la ciudad de Rafah

Condena Cuba ataques israelíes contra la ciudad de Rafah

Díaz-Canel rinde tributo al Comandante en Jefe durante visita a Santiago de Cuba

Díaz-Canel rinde tributo al Comandante en Jefe durante visita a Santiago de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *