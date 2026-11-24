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El programa «Aquí el pueblo», espacio de participación ciudadana de Radio Ciudad del Mar, dedicará su próxima emisión este viernes 27 de noviembre, a las 2:00 p.m. al a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, uno de los asuntos de mayor interés popular.

La emisión propiciará un intercambio directo entre los oyentes y las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno en la provincia.

Los teléfonos 43 51 70 00 y 43 51 70 01 estarán habilitados durante la transmisión para atender las inquietudes, planteamientos y propuestas de la población en torno a este sensible asunto. Pero antes del viernes, los oyentes pueden enviar mensajes en audio vía WhatsApp al teléfono 53079200.

Aquí el pueblo es un programa del Comité Provincial del PCC que se estrenó el 27 de julio de 2013, para facilitar el debate de los temas que más preocupan a los cienfuegueros.