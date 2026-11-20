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La cosecha de café muestra avances en la provincia de Cienfuegos con nuevos incentivos para los productores desde la arrancada el pasado 20 de octubre.

Omar Bermudez Sánchez, director general de la Empresa procesadora Eladio Machín, radicada en el municipio montañoso de Cumanayagua, explicó que la posibilidad de pagar a los productores con divisas motiva la recolección con mayor calidad.

Precisó que nuevos negocios en la Zona de desarrollo del Mariel facilitaron la adquisición de combustible para acopiar las entregas tres veces por semana y trasladar los granos a las despulpadoras que mantienen su ritmo habitual.

En Cienfuegos, las variedades robusta y arábigo sobresalen en las fincas de quienes dedican sus jornadas laborales a la cosecha de café destinado a la exportación y el consumo social según decidan las entidades comercializadoras, dijo Bermúdez Sánchez.