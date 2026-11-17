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Cienfuegos celebró este 17 de noviembre el aniversario 50 de la Sociedad Cubana de Enfermería, dentro del marco de la jornada “Caminos por la Salud”. El acto provincial, realizado en el Hospital General Universitario Gustavo Aldereguía Lima, reconoció los principales resultados del gremio en la provincia durante el presente año.

Así lo informó Damilsy Sevajanes, licenciada y jefa de la Sección Provincial de Enfermería en la Dirección General de Salud, quien destacó además que durante el año la provincia desarrolló una intensa actividad científica.

«Desde que comenzó el año hemos tenido una actividad científica realmente intensa. Hemos graduado nuevos doctores en ciencia, hemos tenido graduación de especialistas tanto en las especialidades de Enfermería Comunitaria, Oncología, Terapia Intensiva y Ginecología».

Las plenarias de Enfermería, desarrolladas en el mes de mayo, constituyeron uno de los principales espacios de superación profesional. En ellas el personal recibió capacitación en cuidados maternos y neonatales respetuosos, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención y elevar la preparación de los colectivos.

El acto provincial también destacó la labor de los profesionales de Enfermería, sus resultados investigativos y el trabajo desarrollado en las instituciones de salud del territorio. La Sociedad Cubana de Enfermería figura entre las organizaciones científicas con mayor número de asociados en el país.

La conmemoración reafirma el compromiso de los enfermeros cienfuegueros con la atención de calidad, la investigación científica y la preparación continua, pilares esenciales para el fortalecimiento del sistema de salud en la provincia.