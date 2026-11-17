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En homenaje al aniversario 189 de la creación del primer tramo de ferrocarril en Cuba, a celebrarse el jueves 19 de noviembre, los ferroviarios cienfuegueros inaugurarán un sitial histórico en el andén perlasureño.

Según refierió Faustino Vázquez Sierra, inspector de dicho medio de transporte y coleccionista privado con aportes a la historia local, el montaje será sui géneris, porque quedará en el patio y reunirá piezas y accesorios de vagones y vías.

Vázquez Sierra aseveró que incluyen entre las piezas dos enganches de vagones acoplados con sus mangueras de aire, una sección de palanca de freno con su portazapata y zapata de freno y un cambia vía con los elementos correspondientes.

El experimentado inspector aseguró que en los enganches oportunos de los mencionados componentes existe un denominador común para los ferroviarios, pues representan la unión y fuerza de los hombres y mujeres del sector.

Ferrocarriles Cienfuegos asume también importantes transformaciones impulsadas por las últimas medidas de gobierno, y el sitial histórico deviene impulso en sus quehaceres para lograr un ferrocarril más seguro y eficiente, argumentó.