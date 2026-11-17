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El municipio de Abreus desarrolló el balance anual del proyecto «Formación de capacidades: gobernanza en y para el desarrollo local fundamentada en ciencia, tecnología e innovación», donde expusieron los resultados y la proyección estratégica del próximo año.

Durante el encuentro, actores clave del territorio, especialistas e investigadores revisaron las principales acciones acometidas en materia de gestión del conocimiento y articulación institucional.

Según la doctora en Ciencias María Rosa Núñez González, profesora titular de la Universidad de Cienfuegos y directora del proyecto, el trabajo implica la atención al potencial humano para la toma de decisiones y la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares en el progreso económico y social de la localidad.

La cita permitió trazar las pautas de trabajo para el 2027, con vistas a consolidar los logros, identificar nuevas oportunidades de capacitación y garantizar una gobernanza cada vez más efectiva y ajustada a las necesidades reales del desarrollo local en Abreus.