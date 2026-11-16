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El Centro Provincial del Libro en Cienfuegos, a través de su Centro de Programación Literaria, convoca a escritores, investigadores y amantes de las letras y las palabras a participar en la Jornada de Investigación Florentino Morales, que se desarrollará el próximo sábado 21 de noviembre en la librería Ateneo Dionisio San Román.

El evento, dedicado a honrar la memoria y la obra del destacado intelectual cienfueguero, reunirá a reconocidos especialistas en una jornada que combinará la reflexión académica con el reconocimiento a la creación literaria e investigativa. La cita es el próximo sábado a las 9:00 a.m. hora en la que dará inicio la conferencia «La Llama Encendida: Presencia de Florentino Morales en las publicaciones periodísticas cienfuegueras», a cargo de la investigadora Aida Peñarroche, quien ofrecerá un recorrido por la huella del autor en la prensa local.

A las 10:00 a.m. tendrá lugar el panel teórico «Personalización de la Investigación: ¿Exigencia o Necesidad?», moderada por Francisco González Navarro y con la participación de Massiel Delgado Cabrera y Jorge Luis Urra Maqueira como panelistas. El espacio propiciará el debate sobre los retos y las particularidades del quehacer investigativo en el ámbito literario.

El cierre de la jornada, a las 11:00 a.m., estará dedicado a la premiación de los concursos convocados en las categorías de Artículos y Libros. El jurado de Artículos estará integrado por Massiel Delgado, Julio Martínez Molina y Jorge Luis Urra Maqueira, mientras que el de Libros contará con Victor Fowler, Edelmis Anoceto Vega y Francisco González Navarro.

La Jornada de Investigación Florentino Morales se consolida así como un espacio de encuentro para quienes cultivan la palabra , la memoria, y reafirma el compromiso del Centro Provincial del Libro con la promoción de la cultura y la investigación en el territorio cienfueguero.