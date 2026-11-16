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El vínculo entre profesores- investigadores, estudiantes y directivos de la educación superior de varios países

con la Universidad ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, es hoy una fortaleza para ese colectivo. La realización de

numerosos eventos científicos en 2026 así lo constata por sus aportes a la institución cienfueguera.

El impacto académico en programas de estudio, el asesoramiento en la formación de nuevos

doctorandos, el desarrollo de investigaciones colaborativas con profesionales foráneos, así como la

socialización de prácticas con enfoque comunitario, consolidan las relaciones de trabajo de la Universidad

de Cienfuegos con varias de las instituciones homólogas en el mundo.

El Dr. C. Adrián Abreus González, director de Internacionalización de la Universidad de Cienfuegos alega que el centro se ha

caracterizado siempre por tener la presencia de investigadores que ofrecen conferencias magistrales

que ofrecen puntos de vista y concomitancia con los estudios cubanos, los estudios socio religiosos y sobre todo la gestión de la internacionalización a partir de los decisores en universidades y centros de la educación superior en los Estados Unidos, por ejemplo.

Por su parte el Dr. C. Tracy Allen, decano de la Facultad de Ciencias de Suny Oneonta , State University of New

York admite que establecer nexos de cooperación entre el claustro de ambos centros es muy importante

para él y ese es el motivo que lo trajo a Cienfuegos para lograr programas de intercambio entre ambas

universidades.

Actualmente la Universidad Carlos Rafael Rodríguez mantiene activos ciento diecinueve convenios internacionales de trabajo con institutos de la educación superior, fundaciones, corporaciones universitarias, redes académicas y asociaciones de este nivel educativo del orbe lo cual posibilita fortalecer nexos entre docentes y estudiantes. En tal sentido

Abreus González, director de Internacionalización de la Universidad cienfueguera explica que el bloqueo

norteamericano también con impacto en el contexto académico afecta la realización de numerosos eventos.

No obstante, se mantienen otras alternativas como los espacios de intercambio sobre importantes líneas de

investigación mediante la vía virtual, así como la presencia de estudiantes de posgrado de universidades norteamericanas sino además de decanos que buscan alianzas en diferentes áreas de intercambio.