El vínculo entre profesores- investigadores, estudiantes y directivos de la educación superior de varios países
con la Universidad ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, es hoy una fortaleza para ese colectivo. La realización de
numerosos eventos científicos en 2026 así lo constata por sus aportes a la institución cienfueguera.
El impacto académico en programas de estudio, el asesoramiento en la formación de nuevos
doctorandos, el desarrollo de investigaciones colaborativas con profesionales foráneos, así como la
socialización de prácticas con enfoque comunitario, consolidan las relaciones de trabajo de la Universidad
de Cienfuegos con varias de las instituciones homólogas en el mundo.
El Dr. C. Adrián Abreus González, director de Internacionalización de la Universidad de Cienfuegos alega que el centro se ha
caracterizado siempre por tener la presencia de investigadores que ofrecen conferencias magistrales
que ofrecen puntos de vista y concomitancia con los estudios cubanos, los estudios socio religiosos y sobre todo la gestión de la internacionalización a partir de los decisores en universidades y centros de la educación superior en los Estados Unidos, por ejemplo.
Por su parte el Dr. C. Tracy Allen, decano de la Facultad de Ciencias de Suny Oneonta , State University of New
York admite que establecer nexos de cooperación entre el claustro de ambos centros es muy importante
para él y ese es el motivo que lo trajo a Cienfuegos para lograr programas de intercambio entre ambas
universidades.
Actualmente la Universidad Carlos Rafael Rodríguez mantiene activos ciento diecinueve convenios internacionales de trabajo con institutos de la educación superior, fundaciones, corporaciones universitarias, redes académicas y asociaciones de este nivel educativo del orbe lo cual posibilita fortalecer nexos entre docentes y estudiantes. En tal sentido
Abreus González, director de Internacionalización de la Universidad cienfueguera explica que el bloqueo
norteamericano también con impacto en el contexto académico afecta la realización de numerosos eventos.
No obstante, se mantienen otras alternativas como los espacios de intercambio sobre importantes líneas de
investigación mediante la vía virtual, así como la presencia de estudiantes de posgrado de universidades norteamericanas sino además de decanos que buscan alianzas en diferentes áreas de intercambio.