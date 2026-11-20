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Con un amplio programa de actividades teórico prácticas encaminadas a fortalecer la preparación del estudiantado para la defensa y su formación patriótica militar, se desarrolló este viernes en Cienfuegos el Bastión Juvenil Universitario.

En esta ocasión, tuvo lugar en tres escenarios fundamentales. Sobre el tema, explicó Cristian Padrón Cuesta, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

«El bastón estudiantil tendrá tres escenarios fundamentales: los centros universitarios municipales (CUM), donde participarán los estudiantes de los municipios y se unirán a las tareas que les den; un segundo escenario que será en el teatro de la universidad en una videoconferencia , y un tercer escenario que será en la Escuela de Preparación para la Defensa», dijo.

La jornada arrancó con una bicicletada protagonizada por los universitarios, con salida desde el parque Villuenda, hasta el destino donde se ejecutaron las acciones centrales.

Asesorados por especialistas de la Región Militar y el Ministerio del Interior, los educandos ejecutaron acciones para elevar su capacidad defensiva y de este modo garantizar la constante guardia revolucionaria y contribuir a la consolidación de la invulnerabilidad militar del territorio.

De esta manera, la comunidad universitaria de las universidades cienfuegueras reafirmó su compromiso con la Revolución, como parte de la doctrina militar cubana basada en la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.