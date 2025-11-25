🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Recibió pionero cienfueguero premio del concurso Amigos de las FAR

El pionero Yunier Rivero Gómez, alumno de quinto grado en la escuela especial Enriqueta Stuart, del municipio de Cienfuegos, ganó el premio en la modalidad de Artes Plásticas en el Concurso nacional Amigos de las FAR.

En esta mañana de Fidel en el corazón, Yunier Rivero recibió el premio de manos del Héroe de la República Primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio acompañado por autoridades del Partido, Gobierno y el Ministerio de Educación del territorio cienfueguero.

El niño, residente en la comunidad pesquera del Castillo de Jagua observó con atención cada momento que antecedió al recibimiento del lauro y manifestó alegría con cierta timidez.

Junto a 34 pioneros recibe la instrucción acorde a su necesidad educativa, dijo su maestra Mireya Labañino Díaz y lo describió cariñoso, hiperactivo y con deseos de reconocimiento social.

Yunier participa en las clases y avanza en el aprendizaje, aseguró la maestra con más de 20 años de experiencia en ese tipo de enseñanza en el Sistema Educativo cubano.

