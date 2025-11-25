🎧 Escúchenos en audio real

🎧Triángulo de la confianza: Pago de factura eléctrica y empleo de fuentes renovables de energía

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Fuentes-renovables-de-energias-en-Cienfuego
Madelaine Acosta, directora comercial de la Empresa Eléctrica Cienfuegos; Ricardo Sebajanes, especialista de la ONURE; Idalmis Marrero González, directora de Mipyme SurTICs y Yasiel Fernández, especialista del área tecnológica de la Mipyme SurTICs, participan en el Triángulo de la confianza, para dialogar sobre campaña para el pago de la factura eléctrica por la vía digital, y el estímulo al empleo de fuentes renovables de energía en los sectores estatal, privado y residencial.

