🎧Triángulo de la confianza: Pago de factura eléctrica y empleo de fuentes renovables de energía

Madelaine Acosta, directora comercial de la Empresa Eléctrica Cienfuegos; Ricardo Sebajanes, especialista de la ONURE; Idalmis Marrero González, directora de Mipyme SurTICs y Yasiel Fernández, especialista del área tecnológica de la Mipyme SurTICs, participan en el Triángulo de la confianza, para dialogar sobre campaña para el pago de la factura eléctrica por la vía digital, y el estímulo al empleo de fuentes renovables de energía en los sectores estatal, privado y residencial.