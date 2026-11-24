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La Empresa de soluciones informáticas ALABBI, de Cienfuegos, participa en la actual edición de la Feria internacional de La Habana, evento en el que prevalece la modalidad virtual.

Sabdiel Batista Díaz, especialista de la empresa conocida antes como DESOFT, dijo que expondrán producciones y servicios digitales óptimos para la exportación o negocios cubanos que requieran de la habilidad de los renombrados cienfuegueros.

Abundó en las propuestas disponibles para la transformación digital de las empresas nacionales y que faciliten los procesos internos como la gestión de portadores energéticos, recursos humanos o la contabilidad.

ALABBI Cienfuegos también ofrecerá la implementación de soluciones a la medida, en formato WEB y cuánto sea factible para el beneficio de quienes apuesten por esa sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, aseguró Batista Díaz.