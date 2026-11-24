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El Ministerio de Transporte destina recursos para mejorar la calidad de sus actividades fundamentales y responder a las demandas de otros sectores en las diversas provicias del país, favorecidas con la asignación de vehículos eléctricos para servicios necrológicos y sanitarios.

Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Básica de Transportación de Pasajeros en Cienfuegos, explicó que el territorio fue beneficiado con autos eléctricos y un microbús, que garantiza las interconsultas del sistema de salud hacia los diferentes territorios de la provincia.

El directivo precisó que el Mitrans también aprobó un nuevo lote de mototaxis que, de acuerdo a las decisiones de los gobiernos locales, apoyarán el traslado en zonas urbanas o el funcionamiento de entidades que prestan servicios básicos.

La instalación de 3 solineras para la carga de los vehículos, en puntos dispuestos por la Empresa Provincial de Transporte, forma parte de las acciones que impulsan el cambio de la matriz energética en esa vital esfera y garantizarán la sostenibilidad de las prestaciones.

Según Valdés Pérez a estos establecimientos tendrán acceso el resto de los actores económicos y personal que demande el empleo de las energías renovables para el funcionamiento de su parque automotor.