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Cienfuegos acoge el Precongreso Abogacía 2026, con el tema central » Gestión y solución de litigios jurídicos» que deviene espacio de formación mediante talleres, ponencias y conferencias impartidas por prestigiosos profesionales del Derecho.

La Máster en Ciencias, Yaisery Brunet Romero, subdirectora técnica en la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos y coordinadora del evento científico, acotó que su propósito supremo es contribuir a la actualización de la práctica jurídica y la investigación.

En el encuentro concursan una veintena de ponencias que abordan temas de Derecho constitucional, administrativo, civil, familiar, penal, criminológico, mercantil, laboral y agrario, así como asuntos de ética profesional y el Derecho internacional privado, con énfasis en el contexto migratorio, acotó.

Abogacía 2026 está previsto para los días 25 y 26 de noviembre y los abogados cienfuegueros refieren sobre la totalidad de las temáticas señaladas para el Congreso cubano que lo desarrollarán en venidero año, en la capital, puntualizó.

El Precongreso provincial cuenta con momentos de valor para los intelectuales del ramo, como la presentación del último libro de la Doctora en Ciencias, Yoruanys Suñez Tejera, “Preguntas y respuestas claves sobre el Derecho Penal Cubano. Parte general”, significó Brunet Romero.

Asimismo, los másteres en ciencias Danay Guerra Cosme y José Gerardo González Domínguez, impartirán conferencias relacionadas con el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes y el Derecho mercantil, laboral y de la Seguridad Social, respectivamente.

La cita promueve la superación académica ante los nuevos retos del contexto nacional y el programa incluye un panel sobre la Ley de la Vivienda, de Emigración y Extranjeros y la más reciente norma jurídica de Tierras Agropecuarias y Forestales.