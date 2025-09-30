🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Avanzan en Cienfuegos debates del Anteproyecto del Código de Trabajo

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Avanzan en Cienfuegos debates del Anteproyecto del Código de Trabajo
Compartir en

En Cienfuegos avanzan según el cronograma previsto las reuniones en colectivos laborales para debatir el Anteproyecto del Código de Trabajo y hasta la fecha culminó el 17 por ciento de los Centros de trabajos.

Jorge Antonio Rodríguez Peña, director Provincial de Trabajo y Seguridad Social, expuso que durante el mes de octubre acontecerá el grueso de las actividades de este tipo planificadas, pues tendrán lugar en las grandes industrias, colectivos del sector no estatal y sector presupuestado.

El funcionario especificó que las discusiones de la propuesta de norma jurídica cobran vital importancia, pues una vez aprobado será el código de todos y se convierte en la Ley que regirá la vida y el entorno en los centros de trabajo.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

¡Ponerme-la-toga-como-fiscal-es-mi-regalo-de-fin-de-ano

🎧 ¡Ponerme la toga como fiscal es mi regalo de fin de año!

Refuerzan control penitenciario en Cienfuegos

🎧 Refuerzan control penitenciario en Cienfuegos

Lacteo-Escambray-y-sus-producciones.

🎧 El Triángulo de la confianza: Lácteo Escambray y sus producciones

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *