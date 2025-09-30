Avanzan en Cienfuegos debates del Anteproyecto del Código de Trabajo

Compartir en

En Cienfuegos avanzan según el cronograma previsto las reuniones en colectivos laborales para debatir el Anteproyecto del Código de Trabajo y hasta la fecha culminó el 17 por ciento de los Centros de trabajos.

Jorge Antonio Rodríguez Peña, director Provincial de Trabajo y Seguridad Social, expuso que durante el mes de octubre acontecerá el grueso de las actividades de este tipo planificadas, pues tendrán lugar en las grandes industrias, colectivos del sector no estatal y sector presupuestado.

El funcionario especificó que las discusiones de la propuesta de norma jurídica cobran vital importancia, pues una vez aprobado será el código de todos y se convierte en la Ley que regirá la vida y el entorno en los centros de trabajo.