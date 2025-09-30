🎧 Escúchenos en audio real

🎧 Triángulo de la confianza: Campaña de declaración jurada y pago de tributos 2025

Magazín económico: Campaña de declaración jurada y pagos de tributos
Campaña de declaración jurada y pago de tributos 2025 y deuda tributaria es el tema que aborda el Triángulo de la confianza, con la presencia de Suany Jiménez González, subdirectora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en Cienfuegos, y Yanelis García Chávez, jefa deL departamento de recaudación de esta entidad.

