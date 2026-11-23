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En la sede universitaria de Ciencias Médicas del municipio cienfueguero de Palmira realizaron el Bastión Estudiantil, con el propósito de fortalecer la capacidad defensiva, la preparación político ideológica y la misión de dichos profesionales.

Flores Gómez Herrera, profesor de Preparación Ciudadana para la Defensa y metodólogo de Ciencia y Técnica, acotó que en la actividad ponderan el patriotismo al evocar la historia Patria e instan al internacionalismo proletario

A tono con los quehaceres de los profesionales de la Salud Pública también profundizaron sobre los protocolos de actuación relacionados la situación epidemiológica y enfermedades emergentes y circulantes.

El Bastión lo dedicaron al aniversario del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, al centenario del natalicio de Fidel Castro y al cumpleaños sesenta y ocho del Triunfo de la Revolución Cubana, destacó.

En el acto inaugural, que contó con un espacio cultural, estuvo presente el Teniente Coronel Juan Carlos Prada, jefe del Comité Militar y Arturo Zafra, jefe de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana y autoridades del sector.

Gómez Herrera, significó que en la preparación para la pefensa aprenden sobre el trabajo en las áreas blindadas, de comunicaciones e ingeniería, las reglas para el tiro, orientación del terreno, enfrentamiento a las drogas y los primeros auxilios en la asistencia primaria de Salud.