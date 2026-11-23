Compartir en

La red de farmacias de Cienfuegos mantiene abiertas sus 84 unidades, incluida la farmacia homeopática, que constituye la número 85 del territorio, a pesar de que la disponibilidad de medicamentos continúa afectada por la baja cobertura de importaciones, las limitaciones de financiamiento y el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.

Así lo explicó la doctora Yoandra León Rayas, jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas en la Dirección General de Salud de la provincia.

«Estamos muy deprimidos por lo que hoy se vende en la red por el tema de la falta, de la baja cobertura relacionada con la importación, con el bloqueo, con el financiamiento», expresó la doctora León Rayas.

La dirigente también se refirió a la posibilidad de arrendar locales para el desarrollo de nuevas actividades económicas. Precisó que dichos espacios no pueden ubicarse en instalaciones que forman parte de la red de farmacias comunitarias, pues estas deben mantenerse destinadas a la prestación del servicio de salud.

«Tampoco están disponibles para el arrendamiento de estas nuevas entidades. Si usted decide tener la actividad, debe buscar un local que no esté relacionado con las instituciones que hoy tenemos en la red de farmacias. No puede funcionar ni erradicar en nuestras farmacias comunitarias», aclaró.

Pese a las dificultades, la red de farmacias de Cienfuegos continúa garantizando la atención a la población y el despacho de los medicamentos disponibles. El sector de Salud reafirma su compromiso con la búsqueda de alternativas para minimizar el impacto de las limitaciones y preservar la continuidad de este servicio esencial.