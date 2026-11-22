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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, encabezó este sábado en el Palacio de la Revolución un encuentro entre la dirección del país y jóvenes de varios sectores sociales, dedicado a los 120 años del natalicio de Antonio Guiteras Holmes.

En la cita, según precisó el sitio oficial de Presidencia de Cuba, se reflexionó sobre la trascendencia del antimperialista, caído en El Morrillo, en la provincia de Matanzas, a los 28 años de edad, y se llamó a los jóvenes a asumir su legado revolucionario.

Asistieron, además, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y otros dirigentes e historiadores de prestigio.

A propósito de la efeméride, que se cumple este domingo 22 de noviembre, el Jefe de Estado consideró apasionante constatar cómo un joven, en tan poco tiempo, alcanzó esa madurez y esa capacidad de realización de tantas cosas desde una visión revolucionaria, en una época en que ser revolucionario era ir contracorriente.

Subrayó que quienes lo antecedieron fueron fundadores de un pensamiento y de una actitud, cuando ser revolucionario era de minorías.

El mandatario abogó por multiplicar encuentros como el de esta fecha, que continuó al dedicado recientemente al Generalísimo Máximo Gómez, y valoró que tales intercambios permiten compartir con honestidad, desde visiones diferentes, elementos esenciales para la forja de la nación cubana y los valores fundamentales de la Revolución.

Al referirse al legado de Guiteras, Díaz-Canel destacó sus ideas comunistas, su defensa de la unidad y su elección de la lucha armada como camino para transformar la situación del país, así como la continuidad de su pensamiento en el líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Recalcó el antimperialismo y la soberanía como concepto y camino: «Fíjense en su concepto de antimperialismo y de soberanía; y, al final, ese es nuestro camino: antimperialismo y soberanía», expresó el mandatario.

Advirtió que ceder ante el imperio significa perder la soberanía, la autodeterminación, la independencia, la libertad y la dignidad, y llamó a estudiarlo, entenderlo, interpretarlo y llevarlo a la actitud de cada día, en particular entre los jóvenes, con la entrega que exige salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo.

El historiador Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, señaló que Guiteras fue más que un hombre valiente, de arrojo impresionante, y lo calificó como figura cumbre del pensamiento antimperialista y un marxista dialéctico y creador.

Aludió a su texto «Septembrismo», publicado en la revista Bohemia en abril de 1934, y a su accionar en el Gobierno de los 100 días, con medidas como la intervención de la compañía eléctrica y de los ingenios Delicias y Chaparra.

Jorge Luis Aneiros Alonso, director de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, expresó que la Revolución cubana ha sido fiel con los antecesores y resaltó el mérito de haber concretado un propósito histórico, aunque luego pueda perfeccionarse.

Destacó que Fidel estudió el programa de la Joven Cuba y lo tuvo en cuenta, junto a las circunstancias del momento.

René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, se refirió a la amistad de Guiteras con Carlos Aponte, a quien calificó como uno de los antimperialistas más radicales de América Latina, combatiente junto a Augusto César Sandino en Nicaragua y ejemplo de internacionalismo.

Recordó que Aponte cuidó a Julio Antonio Mella y que, según el propio luchador, de haber estado en México en 1929, Mella no habría sido asesinado.

En el encuentro la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Meyvis Estévez Echavarría, instó a estudiar la ejecutoria de Guiteras, figura cuya vida resulta apasionante.

Durante la jornada, jóvenes de la historia, la diplomacia, el ámbito campesino, el sector eléctrico, el poder popular, el deporte y la Universidad compartieron experiencias y reflexiones.

Guiteras Holmes, nacido el 22 de noviembre de 1906, cayó en El Morrillo junto al valiente Aponte, y dejó para la posteridad su sentencia: «Yo no me dejo coger vivo; los que quieran pelear, que me sigan».