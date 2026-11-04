Noviembre Azul: una llamada a la salud masculina

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Cada noviembre, el Mes Azul invita a mirar de frente un tema que muchas veces se silencia: la salud de los hombres. No se trata solo de una campaña de colores o de mensajes en redes sociales, sino de una necesidad real de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a los servicios de salud.

Durante este mes se enfatiza en la importancia de realizarse chequeos periódicos, especialmente después de los 40 años, y de no esperar a que aparezcan síntomas para acudir al médico. Enfermedades como el cáncer de próstata, las afecciones cardiovasculares, la diabetes o los trastornos de salud mental pueden detectarse a tiempo cuando existe una cultura de autocuidado y de consulta médica regular.

En Cuba, el sistema de salud ofrece servicios de atención primaria que permiten realizar pesquisas y controles periódicos. Sin embargo, la responsabilidad también es individual: acudir a la consulta, cumplir los tratamientos, mantener una alimentación saludable, evitar el sedentarismo y reducir el consumo de alcohol y tabaco son decisiones que marcan la diferencia.

El Mes Azul también debe servir para romper estigmas. Hablar de salud masculina no es señal de debilidad, sino de responsabilidad. Muchos hombres postergan la visita al médico por temor, por vergüenza o por la idea equivocada de que “no le pasa nada”. Esa actitud puede costar vidas.

Que noviembre no sea solo un mes de concienciación, sino el punto de partida para un cambio permanente. Cuidarse, informarse y acompañar a quienes lo necesitan son actos que fortalecen a las familias y a las comunidades.