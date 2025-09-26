🎧 Escúchenos en audio real

audio / Cienfuegos / Multimedia

🎧Triángulo de la confianza: Conservación del centro histórico urbano de Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Celebraran-acciones-por-declaratoria-de-Centro-Historico-cienfueguero-como-Patrimonio-Cultural
Compartir en

Roxana Labairu, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, asiste al Triángulo de la confianza para dialogar con los oyentes acerca de las acciones de preservación del centro histórico urbano dela Perla del Sur, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

📹 Enfermedad renal crónica

Llegará al Teatro Tomás Terry Gira Cervantina en Cuba

Llegará al Teatro Tomás Terry Gira Cervantina en Cuba

China entra en nueva fase de respuesta a la COVID

🎧 China entra en nueva fase de respuesta a la COVID

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *