🎧Triángulo de la confianza: Conservación del centro histórico urbano de Cienfuegos

Roxana Labairu, directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, asiste al Triángulo de la confianza para dialogar con los oyentes acerca de las acciones de preservación del centro histórico urbano dela Perla del Sur, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.