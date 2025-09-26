Artistas e intelectuales de Cienfuegos expresaron su apoyo a Venezuela

Compartir en

Como parte del proceso popular de firmas en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”, varios artistas e intelectuales de Cienfuegos expresaron su apoyo esta mañana en un acto de solidaridad efectuado en el centenario teatro Tomás Terry.

La directora provincial de Cultura, Alicia Martínez Lecuona, manifestó que “nos unimos para respaldar la declaración del gobierno cubano al hermano pueblo venezolano”, expresó.

Alexander Cárdenas, artista visual y vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio, advirtió sobre los riesgos que supone la política estadounidense para la región.

No podemos permitir las amenazas del gobierno norteamericano pues pone en peligro la paz de América Latina y el Caribe”, agregó.

El mensaje de unidad también incluyó a las nuevas generaciones de artistas, representadas por la Asociación Hermanos Saíz dónde si presidenta, Danaysi Brito Hernández, reafirmó el “apoyo legítimo al gobierno de Venezuela”.

Asimismo, Daimany Blanco, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, también compartió la defensa a la hermana nación.

Hasta el próximo 30 de septiembre la recolección de rúbricas será continuidad del apoyo de las organizaciones de masas y sociales, y de la sociedad civil cubana en general, a la lucha que libra el pueblo venezolano ante la creciente hostilidad del imperio, que le ha aplicado todos los recursos previstos en la guerra no convencional.

Tomado del Periódico Cinco de Septiembre