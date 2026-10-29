Desafían profesionales norteamericanos bloqueo de Estados Unidos para mantener vínculo académico con Cuba

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Entre las limitaciones que impone el bloqueo de Estados Unidos a la isla figuran las restricciones y la persecución a los profesionales de ese país que viajen a Cuba, no obstante, varios académicos asistieron, bajo tales amenazas, al mayor evento científico de la Universidad de Cienfuegos.

En el evento, efectuado recientemente, participaron profesores investigadores de ocho países, con una notable representación de los norteamericanos, entre ellos, Lenin Anderson Chilitinga Flores, quien tiene su propio negocio en una escuela de conducción y se desempeñó como profesor de inglés para los migrantes.

Chilitinga Flores no dudó en venir a Cienfuegos para socializar aspectos de trascendencia mundial y así lo pondera el académico, unidos a la Universidad a partir de su tesis de doctorado en Ciencias de la Educación que está por concluir.

El tratamiento de la interculturalidad y los desafíos actuales es el tema doctoral sobre el que continúa la investigación y lo hace especialmente en un contexto de auge del fascismo en el mundo.

Lenin Anderson Chilitinga Flores explica los problemas que enfrentará como ciudadano estadounidense por entrar a Cuba pues están sometidos a una persecución debido a ello.

(Por: Mayelin del Sol)