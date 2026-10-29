Salud Pública en Cienfuegos evalúa transformaciones económicas y sociales

Compartir en

El director nacional de Inspección del Ministerio de Salud Pública, Doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, encabezó en Cienfuegos un encuentro de trabajo dedicado a evaluación y asesoramiento en la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector.

La reunión, efectuada en la sede de la Dirección General de Salud, contó con la participación de directivos y responsables de ejecutar estos procesos en la provincia.

El análisis se centró en tres dimensiones fundamentales: el aseguramiento, la implementación y el impacto de las medidas.

En materia de aseguramiento, los presentes destacaron la necesidad de crear comisiones de trabajo, capacitar al personal e identificar a los actores económicos presentes en cada territorio, entre ellos cooperativas, mipymes y trabajadores por cuenta propia.

El propósito es establecer convenios sostenibles que contribuyan a solucionar necesidades concretas del sistema sanitario y permitan una gestión más eficiente.

Durante el diálogo también abordaron acciones para respaldar la alimentación en hospitales, hogares de ancianos y maternos, así como el transporte público y el traslado de los trabajadores.

De igual forma, se evaluó la aplicación de precios diferenciados, la creación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, el arrendamiento de espacios y la diversificación de las fuentes de ingresos, bajo mecanismos de control, seguimiento y rendición de cuentas.

Igualmente, analizaron programas prioritarios como el de atención materno-infantil, el seguimiento a las gestantes, el bajo peso, la prevención de la anemia y el comportamiento de las arbovirosis.

El doctor Martínez Blanco subrayó que la fortaleza del sistema de salud está en los territorios, los municipios y el nivel primario de atención, y que la participación de los trabajadores resulta decisiva para convertir estas acciones en beneficios concretos para la población.

El encuentro reafirmó la necesidad de mantener el perfeccionamiento de la gestión y de colocar el bienestar de la ciudadanía en el centro de cada decisión. En el año del centenario del natalicio de Fidel Castro, las autoridades sanitarias ratificaron el compromiso de avanzar hacia mejores servicios, mayor calidad de vida y una atención más efectiva para el pueblo.