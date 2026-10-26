Anuncian que Cienfuegos cerró el pasado año como la tercera provincia con mayor saldo migratorio

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Cienfuegos registró la tercera tasa más elevada de saldo migratorio negativo del país al cierre del pasado año con 28 personas menos por cada mil habitantes, según información publicada recientemente por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

En su canal oficial de WhatsApp la ONEI remarca que esta región centro sureña quedó detrás de La Habana, con una tasa de -33,6, y Matanzas, con -28,8, cuando evaluaron un indicador nacional de -25,6 por cada mil habitantes.

En entrevista realizada al especialista Immer Ramos Reyes, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, del territorio sureño, explicó que el indicador lo ofrecen en números negativos, porque representan salidas del sistema.

El experto también puntualizó que la estadística mantiene comportamiento similares a lo largo de los últimos años y en 2025 la pérdida de personas por dicho concepto alcanza la cifra de poco más de nueve mil cuatrocientos.

Ramos Reyes, destacó que asimismo trascienden los movimientos poblacionales internos y el municipio cabecera continúa como el mayor receptor con desplazamientos desde las zonas rurales hacia las urbanas y desde la zona periférica hasta la ciudad.

Entre las áreas de la campiña identificadas con mayores pérdidas poblacionales figuran Rodas, Aguada y Lajas hacia el norte de la provincia, además de zonas montañosas de Cumanayagua, significó.

La ONEI señala que el saldo migratorio es calculado a partir de la diferencia entre inmigrantes y emigrantes en relación con la población media de un área durante un período determinado y considera desplazamientos entre municipios, entre provincias o hacia el exterior.

El dato de la emigración debe comprenderse desde la integralidad de otros factores como baja natalidad y aumento de defunciones, los que suman a un proceso sostenido de decrecimiento demográfico en la región y así facilitan a los gobiernos tomar acertadas decisiones en las políticas públicas.