UJC en Cienfuegos se suma a campaña «La talla es hacer»

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La Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos se suma a la campaña «La talla es hacer» divulgada recientemente por el comité nacional, como parte de las actividades previstas por el aniversario 65 de la organización.

La iniciativa aquí tendrá su presentación el próximo 28 de octubre, en una jornada que también estará dedicada a recordar acontecimientos y figuras de la historia local.

Edyl Pérez, primer secretario del Comité Provincial de la UJC, explicó que el nuevo eslogan estará presente en las plataformas digitales y en las actividades presenciales que se desarrollen en la provincia, especialmente en las acciones de la Red Juvenil Comunitaria.

«En el área del malecón estaremos activando cada uno de los proyectos de la Red Juvenil Comunitaria, con la implicación de diferentes empresas y actores económicos. Trataremos también de acercarnos un poco más a las comunidades y seguir fortaleciendo el trabajo comunitario como un nuevo sistema de trabajo», afirmó.

La campaña busca movilizar a los jóvenes a participar en acciones concretas en beneficio de la sociedad, bajo la idea de que hacer por el pueblo y por las nuevas generaciones constituye una expresión de compromiso. En ese sentido, la UJC trabaja junto con la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Mujeres Cubanas y las universidades de la provincia.

«Estamos propiciando espacios para la cultura y la recreación de nuestros jóvenes, con propuestas muy a tono con una recreación sana para nuestros adolescentes y jóvenes cienfuegueros», añadió el primer secretario de la UJC en Cienfuegos.

La campaña «La talla es hacer» pretende convertirse en un llamado permanente a la acción y a la participación juvenil y acompañar el trabajo de la organización en los barrios, las comunidades, las instituciones educativas y los espacios de recreación.